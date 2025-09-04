Dinoszauruszok, a Föld urai: felemásra sikeredett a nagy visszatérés

A BBC-féle Dinoszauruszok, a Föld urai (eredeti címén Walking with Dinosaurs) világszerte nézők milliói, így megannyi magyar számára volt életre szóló élmény: minden idők egyik legsikeresebb és legnagyobb hatású dokumentumsorozata az Egyesült Királyságban 1999-ben, itthon 2000-ben mutatkozott be, és addig példátlan technikai, illetve történetmesélő módszerrel ismertette meg a nagyközönséggel a dinoszauruszok és kortársaik lenyűgöző világát. A Jurassic Park mellett alighanem ez az alkotás formálta leginkább a laikusok dinókkal kapcsolatos elképzeléseit.

A Walking with… utóbb több spinoffot is megélt változatos paleontológiai témákban, vegyes sikerrel és minőséggel, az eredeti széria ugyanakkor 26 – Magyarországon 25 – éven át nem jelentkezett új évaddal. 2025 májusában aztán az Egyesült Királyságban és más régiókban mutattak be újabb epizódot,

amely hozzánk szeptember 4-én érkezik meg a BBC Earth csatornára.

A részek csütörtökönként, 21:00-tól lesznek láthatóak hat héten keresztül, ismétlés pedig vasárnaponként, 13:30-tól lesz.

A premier előtt Londonba látogattam, ahol az alkotók meséltek a gyártás szempontjairól és folyamatairól – erről ebben a cikkben írtam részletesen. Ezúttal azonban nem az új évad háttérében meghúzódó, egyébként lenyűgöző és megsüvegelendő tudományos munkát ismertetem, hanem magát az újjászülető sorozatot, a lehető legkevesebb spoilerrel.

