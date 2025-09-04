dinoszauruszdinoszauruszok a föld uraifosszíliakritika
Dinoszauruszok, a Föld urai: felemásra sikeredett a nagy visszatérés

2025. 09. 04. 21:07
Több mint negyed évszázad után jelentkezik új évaddal minden idők egyik legsikeresebb ismeretterjesztő sorozata, a generációk számára meghatározó élményt jelentő Dinoszauruszok, a Föld urai. A 2025-ös részek a legfrissebb tudományos eredményekre alapozva mutatják be régi kedvenceinket, miközben az eredeti szériában nem látott állatokat is megismerhetünk, az egykor forradalminak számító narratív módszer pedig újabb történetmesélési megközelítéssel egészül ki. Vajon felérhet az újragondolt sorozat az eredetihez? Kritikánkból kiderül.

A BBC-féle Dinoszauruszok, a Föld urai (eredeti címén Walking with Dinosaurs) világszerte nézők milliói, így megannyi magyar számára volt életre szóló élmény: minden idők egyik legsikeresebb és legnagyobb hatású dokumentumsorozata az Egyesült Királyságban 1999-ben, itthon 2000-ben mutatkozott be, és addig példátlan technikai, illetve történetmesélő módszerrel ismertette meg a nagyközönséggel a dinoszauruszok és kortársaik lenyűgöző világát. A Jurassic Park mellett alighanem ez az alkotás formálta leginkább a laikusok dinókkal kapcsolatos elképzeléseit.

A Walking with… utóbb több spinoffot is megélt változatos paleontológiai témákban, vegyes sikerrel és minőséggel, az eredeti széria ugyanakkor 26 – Magyarországon 25 – éven át nem jelentkezett új évaddal. 2025 májusában aztán az Egyesült Királyságban és más régiókban mutattak be újabb epizódot,

amely hozzánk szeptember 4-én érkezik meg a BBC Earth csatornára.

A részek csütörtökönként, 21:00-tól lesznek láthatóak hat héten keresztül, ismétlés pedig vasárnaponként, 13:30-tól lesz.

A premier előtt Londonba látogattam, ahol az alkotók meséltek a gyártás szempontjairól és folyamatairól – erről ebben a cikkben írtam részletesen. Ezúttal azonban nem az új évad háttérében meghúzódó, egyébként lenyűgöző és megsüvegelendő tudományos munkát ismertetem, hanem magát az újjászülető sorozatot, a lehető legkevesebb spoilerrel.

