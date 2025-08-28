Ötven éve nem látott, rejtélyes cápát találták a tenger mélyén

Ötven éve nem látott, hosszú ideje kihaltnak hitt cápát találtak Pápua Új-Guinea partjainál. Sőt, az elmúlt években öt példányát is megfigyelték a vitorlás kutyacápának, amely minden bizonnyal az egész világ legtitokzatosabb cápája – írja az Independent.

A vitorlás kutyacápa (Gogolia filewoodi) egy jelenlegi tudomásunk szerint kizárólag Pápua Új-Guinea területén létező faj. Az 1970-es évek végén fedezték fel, mindössze egyetlen megtalált példány alapján írták le, és ezt követően évtizedekig nem is látták újra. Megfigyelések hiányában sokan azt gondolták, kihalhatott, ám 2020 és 2022 között hat új példányára is rábukkantak kutatók.

Amint idén augusztusban megjelent tanulmányukban írják, az öt nőstényt és egy hímet a Gogol-folyó torkolatánál azonosították, mindegyiket helyi halászok fogták ki a vízből.

A vitorlás kutyacápa jól felismerhető szokatlanul nagy hátúszójáról, ezen kívül azonban szinte semmit nem tudunk róla.

Gyakorlatilag teljes homály fedi életmódját, illetve az is rejtély, hogy milyen természetvédelmi kategóriába kellene sorolni. A most megtalált egyedeket körülbelül 80 méteres mélységből húzták felszínre, és 59–76 centiméter hosszúra nőttek.