Luxemburgi Zsigmond aranypénzeire bukkantak egy erdőben

2025. 08. 21. 08:18
Középkori pénzérmék százait találták fémkeresőkkel egy lengyel erdőben, Bochnia városához közel. A kincseket egy kis kerámiaedénybe rejtve ásta el valaki – írja a Heritage Daily.

A leleteket felfedezők azonnal értesítették az illetékes hatóságokat, így hamar hivatásos régészek érkeztek a helyszínre. A szakértők több mint 600 darab érmét számoltak össze, amelyek között számos ezüstérme, illetve néhány ritka aranypénz is szerepel.

A fémpénzek jelentős többsége Jagelló ezüstdénár, de akad köztük négy aranydukát is, amelyeket Luxemburgi Zsigmond korában vertek, aki nemcsak magyar és cseh király, de német-római császár is volt.

A kutatók úgy gondolják, a pénzhalom egy zsoldos megtakarítása lehetett, vagy valaki félretett tartaléka, amelyet egy viszályos korban áshatott el, hogy biztonságban tudja.

A leleteket a bochniai Stanisław Fischer Múzeumban fogják kiállítani.

