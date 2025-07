Rejtélyes kardot húzott ki a folyóból egy horgász

Középkori kardot húzott ki a Visztula folyóból egy lengyel horgász. A lelet szinte teljes hosszában fennmaradt, sőt egy a markolatot díszítő kereszt is jól kivehető rajta – számolt be róla a Science in Poland.

A hatóságok elmondása szerint a horgász július elsején vette észre a fegyvert a folyó varsói szakaszán, amint egy része kikandikált a vízből. A megtaláló tisztában volt vele, mi ilyenkor a teendő, és másnap leadta az illetékes szerveknek, amelyek azóta meg is kezdték a vizsgálatát.

5 fotó

A szakértők megállapították, hogy a kard bizonyosan a középkorban készült, azt azonban egyelőre nem tudják, pontosan honnan és melyik évszázadból származik.

A fegyveren látható kereszt alapján logikus gondolat, hogy a Jeruzsálemi Szent János Ispotályos Lovagrend (később máltai lovagrend) vagy a templomosok egyik tagjáé lehetett, ám ezek a szervezetek jelenlegi tudomásunk szerint nem állomásoztak Varsó területén – jegyzi meg a Heritage Daily. A lelet eredete tehát egyelőre rejtély, a lengyel Állami Régészeti Múzeum szakértői azonban az elkövetkező időben mindent elkövetnek majd, hogy feltárják a kard titkait.

Lapunk rendszeresen számol be a legfrissebb régészeti felfedezéseiről, alább megtalálhatók az elmúlt időszak legérdekesebb ilyen témájú cikkei: