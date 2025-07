Figyelmeztetést adott ki a WHO a chikungunya-láz miatt

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) július 22-én figyelmeztetést adott ki a chikungunya-vírus miatt – írja az AFP. A szervezet szerint a kórokozó világszerte elterjedhet, és sürgős intézkedésekre van szükség a megelőzés érdekében.

A WHO pontosan ugyanazokat a korai figyelmeztető jeleket észlelte, mint a két évtizeddel ezelőtti nagy járvány idején.

A chikungunya-láz egy szúnyogok, elsősorban az egyiptomi csípőszúnyog és az ázsiai tigrisszúnyog által terjesztett, vírusos betegség, amely lázzal és súlyos ízületi fájdalmakkal jár, egyes esetekben ráadásul halálos kimenetelűvé válhat. Invazív rovarként mindkét faj jelen van Magyarországon.

Diana Rojas Alvarez, a WHO szóvivője szerint egy nem túl széles körben ismert fertőzésről van szó, amely ugyanakkor már 119 országban terjedőben van, és potenciálisan 5,6 milliárd embert veszélyeztet. 2004 és 2005 között egy súlyos járvány söpört végig az Indiai-óceán kis szigetein, amely aztán globálissá vált. Akkor közel 500 ezer ember betegedett meg.

A WHO szerint ma ugyanaz a minta van kialakulóban: 2025 eleje óta Réunion, Mayotte és Mauritius is jelentős járványról számolt be, Réunion lakosságának körülbelül egyharmada már meg is fertőződött. Akárcsak 20 évvel ezelőtt, úgy most is igaz, hogy a chikungunya elkezdett átterjedni a régió más részeire, így Madagaszkárra, Szomáliára és Kenyára, valamint Dél-Ázsiára, sőt már Európában is beszámoltak terjedésről.

A betegség tünetei a dengue-láz és a Zika-vírus okozta betegséghez hasonlóak, ami megnehezíti a diagnózist. A terjedési minták miatt az Egészségügyi Világszervezet sürgős intézkedéseket kér.

Ugyan a fertőzés halálozási aránya nem éri el az 1 százalékot, több millió megbetegedés esetén így is ezrek veszthetik el életüket. Rojas Alvarez figyelmeztetett rá: azokban a régiókban, ahol a lakosság immunitása alacsony vagy nem is létezik, a vírus gyorsan járványt idézhet elő.