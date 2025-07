Egyszerre dőlt meg meleg- és szélrekord hétfőn

Július 7-én rég nem látott vihar csapott le az országra, melynek következtében délelőtt és a kora délutáni órákban szétszakadt az ország: több mint 20 fok feletti hőmérséklet-különbséget is meg lehetett figyelni az ország keleti és nyugati fele között. Így olyan szélsőségek alakultak ki, hogy miközben keleten melegrekord, addig a fővárosban szélrekord volt – írja a Hungaromet.

A hőség az ország keleti felében tartott ki legtovább. Dévaványán 38,9 fokot mértek, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó legmagasabb maximum-hőmérséklet országos rekordja. Korábban ezen a napon 2015-ben Békéssámsonon 38,7 fokot mértünk.

A hőségnek markáns hidegfront vetett véget, amely záporokkal, zivatarokkal, jégesővel és viharos széllel érkezett.

Budapest János-hegy állomáson 137 kilométer per órás széllökést mértek, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó legnagyobb széllökés országos és fővárosi rekordja. Korábban az országos rekordot Edelény tartotta, ott 2008-ban ezen a napon 119 kilométer per órát rögzítettek a műszerek. A korábbi fővárosi rekorder szintén a János-hegy volt, ott 2020-ban 102 kilométer per órás széllökést mértek.