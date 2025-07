Önként jelentkezett besúgónak az ’56-os nemzetőrparancsnok felesége

Talán nevezhetjük ledérnek azt, aki nemcsak udvarlóit, hanem férjeit is aktuális érdeke alapján választja, és „munkaadója”, a titkosszolgálat külön felhívja a figyelmét, hogy egyszerre csak egy kapcsolatot tartson fenn. Egyenesen érthetetlen viszont, aki kommunista meggyőződés híján is önként jelentkezik az állambiztonsághoz, nagy lelkesedéssel jelent a környezetében megforduló emberekről, sőt, élete szerelmét is megpróbálja hazacsalni a szinte biztos halálba.

Némileg azért árnyalja a képet, ha az illetőt Gömbös Saroltának hívják, Gömbös Gyula fasiszta miniszterelnök unokahúga, a fehérterror véreskezű parancsnokának a lánya, aki özvegyként, három gyerekkel próbál boldogulni a Rákosi-korszak őrületében, majd az ’56-os forradalom egyik fegyveres vezetőjének exfeleségeként a kádári megtorlás idején. Minden tettét persze nem magyarázhatja a kényszer.

Eörsi László történész legújabb könyve az 1956-os Nemzetőrség főparancsnokának életét dolgozza fel Király Béla. 1912-2009 címmel. Kutatásai során részletesen feltárta Király felesége, Gömbös Sára életének főbb epizódjait, amelyek néhol túlmutatnak a Horthy-korszak politikai elitjéhez tartozó nő, anya túlélési stratégiáin a kommunista Magyarországon.

Anyagias volt, és lojális az új rendszerhez

Vitéz jákfai Gömbös Gyula 1932-től haláláig, 1936-ig volt Magyarország miniszterelnöke, belpolitikájában diktatúra kiépítésére törekedett, példaképének az olasz fasiszta vezért, Benito Mussolinit tekintette. Sokat elmond róla, hogy kortársai Gömbölininek nevezték a háta mögött. Öccse, Gömbös János honvéd főhadnagy a Prónay-különítmény egyik parancsnokaként 1919-ben a tanácsköztársaság idején működő direktóriumok tagjai közül két embert felakasztatott, nyolc-kilenc főt pedig agyonlövetett Szekszárdon. Erős alkoholizmusa miatt a ’20-as években leszerelték, bányaintéző lett belőle, mígnem 1927-ban öngyilkosságot követett el.

Lánya, az 1923-ban született Sarolta – szerettei Sasának becézték – és bátyja, Endre nevelését apjuk halála után a későbbi miniszterelnök vette át, majd miután ő is elhunyt, a gyámság egy másik nagybácsira szállt. Sarolta erősen kommunistaellenes nevelésben részesült, a későbbi, 1951-es állambiztonsági iratok nyelvezete ezt így adta vissza: „teljesen fasiszta, reakciós szellemben” nőtt fel.