Libik György egy nagy szarnak nevezte a rettegett minisztert

Libik Györgyöt a XX. század elfeledett magyar fenegyerekeként mutattuk be egy korábbi cikkünkben, aki a háború alatt embereket mentett, csatlakozott az ellenálláshoz, majd a kommunistákhoz, ám amikor a diktatúra működésével szembesült, ellenük fordult. Soha nem tett lakatot a szájára, bátorsága és vakmerősége sokszor sodorta bajba, 1956 után emigrációba kényszerült. Se veled, se nélküled szerelem kapcsolat fűzte a kor egyik legszebb nőjéhez, Szent-Györgyi Albert lányához, Nellyhez. Medgyesi Konstantin történész, a szegedi Móra Ferenc Múzeum főmuzeológusa egy készülő könyve kapcsán ismerhettük meg a személyét.

Május végén napvilágot látott maga a kötet is Egy 20. századi fenegyerek. Libik György, az embermentő címmel, amely olvasmányos formában, részletgazdagon és történeti összefüggéseiben mutatja be főhőse kalandos életét, és nem mindennapi jellemét. Ennek kapcsán pedig Libik Györgyöt többé nem nevezhetjük elfeledettnek, fenegyereknek viszont annál inkább. A szerzővel beszélgetve itt és most ez utóbbit emeljük ki, Libik háború utáni legnagyobb balhéit elevenítjük fel a teljesség igénye nélkül. Olyan eseteket, amikor embersége, igazságérzete, vagy egyszerűen „libikizmusa” sodorta komoly veszélybe. Mielőtt azonban belefognánk, tisztázzuk a libikizmus fogalmát, amelyet György testvére, a most 93 éves André definiált.

„Közismert, miszerint nem az a bátor ember, aki nem fél, hanem az, aki nagyon is be van tojva, de legyőzi a félelmét és végrehajtja azt, amit eltervez. A Libikek viszont azért hágják át a szabályokat és vállalnak veszélyes helyzeteket, mert nem félnek. Genetikailag hiányzik belőlük a félelemérzet. Nem tesznek lakatot a szájukra, nem gondolják át százszor a cselekedeteiket, azt teszik, amit abban a percben az ösztöneik diktálnak. Ilyen ember volt a bátyám, és ilyen vagyok én is mind a mai napig” – nyilatkozta a szintén rendkívül kalandos életű Libik André tavasszal, egy vele készült interjú során a 24.hu-nak. Lássuk hát.