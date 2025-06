A mai lesz az év leghosszabb napja

A nyárban a kellemes idő – már ha tényleg kellemes, és nem kánikulában gyötrődünk – mellett talán az a legjobb, hogy sokat van világos, a Nap korán kel és későn nyugszik. A téli sötétség uralma a márciusi napéjegyenlőségkor dőlt meg, ekkor ugyanolyan hosszúságú volt az éjszaka és a nappal, azóta pedig utóbbi folyamatosan terjeszkedik.

Most azonban, egész pontosan június 21-én, 4 óra 43 perc 24 másodperckor itt a nyári napforduló.

Ez az év leghosszabb napja, pontosabban ilyenkor a leghosszabb a nappal. Ha a határt a napkelte és a napnyugta időpontjában határozzuk meg, ezekben a napokban előbbi 16, utóbbi 8 órán át tart. A Budapestet is átszelő 19-es hosszúsági körön szombaton 4:45-kor bukkan fel csillagunk, és 20:46-kor tűnik el – országon belül keleti és nyugati irányban pár perces eltéréssel kell számolni. Sőt, a légkör fénytörése miatt „optikai csalódásként” ennél is korábban láthatjuk meg, és mintha tovább is maradna. Ez egyben a csillagászati nyár kezdete, illetve:

A Nap látszólagos égi útjának „legészakibb” pontján kel és nyugszik, ettől kezdve mintha egyre délebbről kukkantana be és búcsúzna.

Ekkor delel felettünk a legmagasabban, a látóhatár fölött 66 fokkal.

A napsugarak egyedül a mai napon érik hajszál pontosan 90 fokban a Ráktérítőt azon a ponton, ahol a napforduló pillanatában épp délidő van.

Innentől azonban fordul a kocka: a napon belüli világos periódus egyre rövidebb, a sötét pedig hosszabb lesz. A nyári napfordulót követően a nappalok hossza először alig érzékelhetően, de csökken, az őszi napéjegyenlőségre (szeptember 22.) a sötét és világos aránya kiegyenlítődik, egyaránt 12-12 óra lesz. Utána már az éjszaka kerül túlsúlyba, a téli napfordulón, december 21-én alig nyolc és fél órán keresztül láthatjuk a Napot.