Ez a lehető legrosszabb alvási pozíció

Mindenkinek van kedvenc alvási testhelyzete, van, aki oldalra dőlve, magzati pozícióban alszik, megint mások a hátulra vagy a hasukra fekszenek. Sokan hajlamosak azt hinni, hogy az alvási pozíció egyszerű megszokás, kényelem kérdése, a tudomány viszont egészen mást állít – írja az IFLScience.

A téma részletezése előtt néhány dolgot érdemes kiemelni:

az ember álmában általában mozog, így változik a pozíció;

a testhelyzet pedig az egészséges fiatalok számára kevésbé meghatározó, az idő előrehaladtával azonban ez változik;

az optimális alvási pozíciót számos tényező befolyásolja, ezek közé tartozik a testtömeg, az általános környezet és az életkor;

az egyes testhelyzeteknek pedig mind megvannak a maguk előnyeik és hátrányaik.

Ennek ellenére van olyan pozitúra, amelyik különösen egészségtelennek vagy egészségesnek számít.

A legkevésbé előnyös az, amikor az ember hátán, karjait mellkasára hajtva pihen.

A háton alvásnak több hátránya is van, ilyen helyzetben a gravitáció a torok irányába húzza a nyelvet és más lágy szöveteket, ami fokozza a horkolást. Ezzel együtt a légzésszünetekkel járó alvási apnoe kockázata is nő, ami nemcsak az alvásminőséget befolyásolja, hanem további egészségi problémákhoz is vezethet.

Igaz, a pozíciónak előnyei is vannak, támogathatja például a gerincet, és a gyomorégésest is enyhítheti. A csecsemők és kisgyermekek esetében a háton alvás még jobb, mivel csökkenti a fulladás és a hirtelen csecsemőhalál szindróma esélyét.

Így alszik a többség

Az emberek többsége egyébként oldalán alszik, ez a horkolás és az alvási apnoe ellen egyaránt segíthet. A bal oldalra dőlés kifejezetten jótékony, mivel a gravitáció így elősegíti az emésztést. Rágcsálókon elvégzett vizsgálatok alapján az oldalon alvás az agyat is támogathatja, és serkentheti a szövetközi hulladékanyagok eltávolítását.

A hátrányok alapvetően mechanikai jellegűek, az oldalra nehezedő nyomás például hátfájást eredményezhet.

A hason fekvés jóval ritkább, és bár a háton alváshoz képest kevesebb negatív hatása van, azért vannak hátrányai. Ez a pozíció szintén véd a horkolással és az alvási apnoéval szemben, viszont nyomást helyez a gerinchez, ami hát- és nyakfájdalmat idézhet elő.

Végezetül érdemes kiemelni: egyénenként változó, hogy melyik a legalkalmasabb testhelyzet.