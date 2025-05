Heroin, medvetetem és oltásellenesség: az amerikai egészségügyi miniszter a Kennedy család fekete báránya

Robert F. Kennedy Jr. néhány éve még Adolf Hitler és Donald Trump között vont párhuzamot, most viszont a régi-új elnök alatt szolgál egészségügyi miniszterként. Robert F. Kennedy fia, John F. Kennedy unokaöccse már fiatalabb korában is rendre bajba keveredett, a bulvárlapok gyakori szereplője volt, ráadásul évek óta nagy erővel népszerűsít áltudományos nézeteket – többek között a vakcinaellenességet. A szakmai körök már a jelölése ellen is tiltakoztak, miniszterként pedig egyből egy rendkívül súlyos közegészségügyi válsággal kell szembenéznie.

Nem nagyon akad nemhogy az amerikai, de a világtörténelemben sem olyan nagy hatású, neves és megbecsült modern politikusi család, mint a Kennedyké: a klán tagjai 1884 óta töltenek be közhivatali pozíciókat, 1947-től 2011-ig minden évben legalább egy Kennedynek volt választott szövetségi tisztsége. Ezen időszakban a család John F. Kennedy személyében amerikai elnököt, Robert F. Kennedyvel igazságügy-minisztert, Ted Kennedyvel pedig egy több mint 46 éven át szolgáló szenátort adott az Egyesült Államoknak, mellettük diplomaták, üzletemberek, katonatisztek, aktivisták, sőt Rory Kennedy révén dokumentumfilmes is található a rokonság tagjai között. A nagy befolyás dacára a Kennedyk mintegy 61 éven át nem foglaltak el tisztséget a kormányban egészen a közelmúltig: az 1964-ig miniszteri pozíciót betöltő Robert F. Kennedy után 1954-es születésű fiát, Robert F. Kennedy Jr.-t 2025 februárjában Donald Trump egészségügyi miniszternek nevezte ki. Vérbeli botrányhős Trump döntése az amerikai közvélemény jelentős részét megdöbbentette, ugyanis az egykor környezetvédelmi jogászként tevékenykedő RFK korábban számtalan áltudományos, egyenesen összeesküvés-elméletnek tekinthető egészségügyi kijelentést tett, de fiatalabb korától kezdődően egyéb botrányok is fűződtek a nevéhez, rendszeresen szerepelt a bulvárlapokban. A teljesség igénye nélkül: saját bevallása szerint 14 éven át, tinédzser korától kezdődően heroinfüggő volt, 1984-ben el is ítélték birtoklás miatt;

2001-es, második házassága 7. évében írt, bizarr részleteket tartalmazó, 37 különböző nőre vonatkozó szexnaplóját a sajtó is bemutatta;

a naplót felesége, Mary Richardson találta meg a válásuk közepette, nem sokkal az öngyilkossága előtt;

találta meg a válásuk közepette, nem sokkal az öngyilkossága előtt; 2004-ben, George W. Bush győzelme után azzal állt elő, hogy elcsalták a választást a demokraták kárára;

győzelme után azzal állt elő, hogy elcsalták a választást a demokraták kárára; saját konteóval rukkolt elő a nagybátyja, John F. Kennedyvel szembeni merényletről;

2005-től kezdődően számos tévhitet, dezinformációt és összeesküvés-elméletet népszerűsített a védőoltásokkal és az autizmussal kapcsolatban;

a Covid-19 járvány alatt különféle konteókat terjesztett, többek között azt, hogy a kínaiak és az askenázi zsidók ellenállóbbak a vírussal szemben, megpedzegetve a kórokozó fehérekre és feketékre való célzott kifejlesztését;

tagadta a HIV és az AIDS közötti összefüggést;

azt állította, hogy az 5G-vel irányítják az emberek viselkedését, a Wifi és a mobiltelefonok pedig daganatot okoznak;

legalább kétszer utazott Jeffrey Epstein magángépén, illetve szerepelt annak kontaktlistájában;

magángépén, illetve szerepelt annak kontaktlistájában; valamint környezetvédelmi érdemeit elismerve több családtagja is elhatárolódott tőle a viselkedése miatt. 2024-es elnöki kampánya óta számos további bizarr ügyére derült fény, illetve újabb hajmeresztő kijelentéseket tett, minisztersége pedig rögtön egy igen súlyos közegészségügyi krízissel vette kezdetét. A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.

