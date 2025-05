A magyar országgyűlés törvénybe iktatta az óceánok védelmét

A tengeri kapcsolattal nem rendelkező országok közül Magyarország elsők között iktatta törvénybe az óceánvédelmi egyezmény szövegét – írja a Greenpeace. Az egyezmény hazai törvénybe iktatásáról április 29-én hozott döntést az országgyűlés, május 8-án pedig a köztársasági elnök is aláírta azt.

Az egyezmény 2023 őszén jött létre, és életbe lépése esetén biztosítja majd, hogy kijelöljék a nyílt tengeri védett zónákat, melyek a súlyosan károsított óceáni élővilág gyógyulásának zálogát jelentik. A 2022-es kunming–montreali biodiverzitás-egyezmény értelmében minimum 30 százalékot kell védetté tenni ehhez 2030-ig.

Az óceánvédelmi egyezményt 114 ország írta alá eddig, ebből kell legalább 60-nak ratifikálnia is ahhoz, hogy érvénybe lépjen és a benne meghatározott célok teljesülni tudjanak. Jelenleg 21 ország ment már végig a ratifikációs folyamaton, emellett Magyarországhoz hasonlóan néhány további ország is a procedúra végén jár.

A magyar parlament döntése Európa és a világ számára is példamutató értékű a Greenpeace szerint, amely korábban petíciót is indított a hazai ratifikáció érdekében, melyet napjainkig közel 21 ezer ember írt alá itthon. A szervezet nagyon fontosnak és üdvözlendőnek tartja, hogy az országgyűlés figyelembe vette a biodiverzitás szempontjait és a civil hangokat, és megtette ezt a fontos lépést.

Az óceánok a szárazföldi élet örök védőhálóját, alapját is jelentik, így szárazfölddel körülvett országként is rájuk vagyunk utalva. A sós vízben lebegő apró fitoplanktonok az egész földi légkör oxigénellátásának felét adják, ami pedig kéz a kézben jár a légköri szén-dioxid megkötésével. Az óceáni élővilág így a klímaválság fékezésében is óriási szerepet játszik. Csodálatos lények élnek itt a törékeny koralloktól a hatalmas bálnákig. Az élet lenyűgöző sokfélesége mellett a tengeri élőlények az emberiség élelmezéséhez is rengeteget tesznek hozzá. Hatalmas öröm, hogy az óceánok védelméért folytatott magyar kampányunk sikerrel zárult