Akár a Marson is képesek megélni ezek az élőlények

A Marson is képesek lehetnek túlélni bizonyos zuzmók – derül ki egy új tanulmányból, amely elkészítéséhez a vörös bolygó környezetét szimuláló szerkezetbe helyeztek különböző zuzmófajokat. A kísérlet eredményei azt mutatják, hogy ezek az élőlények még ionizáló sugárzásnak kitéve és képesek aktív anyagcserét folytatni.

A zuzmók olyan élőlények, amelyek moszatok és gombák együttéléséből alakultak ki. Ezek a szimbióták arról ismertek, hogy a Földön a legszélsőségesebb környezetekben is képesek megélni. A sarkvidékek és a sivatagok viszontagságainak egyaránt ellenállnak, a mostani vizsgálat szerint pedig akár idegen világokban is fenn tudnak maradni.

A tanulmány két zuzmófajt (Diploschistes muscorum és Cetraria aculeata) emel ki, amelyek hatékonyan vészelték át a szimulációt. Mindkét faj példányait öt órán keresztül tették ki a Marson jellemző mértékű röntgensugárzásnak, hőmérséklet-ingadozásnak, nyomásnak és légköri összetételnek.

Az eredmények szerint elképzelhető, hogy a két zuzmófaj még a magas sugárzás ellenére is túlélhet a bolygón. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy most is létezhetnek hasonlóan ellenálló mikroorganizmusok a Marson, amelyek arra várnak, hogy felfedezzük őket.