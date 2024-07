Ezeréves csontvázakat találtak egy hotel kertjében

Ezeréves emberi maradványokat találtak egy angliai szálloda kertjében – számolt be róla a BBC. Összesen 24 csontvázat fedeztek fel, illetve további elhunytakhoz tartozott csontok is előkerültek.

A maradványok Krisztus után 670 és 940 közöttről származnak, és angolszász férfiakhoz, nőkhöz és gyermekekhez tartoznak.

A hotel a Malmesbury apátság mellett található, amely régen kolostorként működött. A régészek szerint az elhunytak egy olyan közösség tagjai lehettek, akik a szerzeteseket segítették.

Tony McAleavy történész izgalmasnak, illetve jelentősnek nevezte a felfedezést. Ennek oka az, hogy egészen mostanáig senki sem tudta biztosan, hogy mikor is alapíthatták a kolostort, a mostani ásatások viszont bizonyítják, hogy már az angolszász korban is létezett. McAleavy azt reméli, hogy a csontvázaknak köszönhetően azt is kideríthetik, hogyan működött az apátság fénykorában.