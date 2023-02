Cukorbetegséget és depressziót okozhat az ülőmunka

Ma már nem ritka, hogy valaki ülőmunkát végez, és emellett szabadidejének jelentős részét is ülve tölti. A túl sok ülés viszont fizikai és mentális egészségünkre is negatív hatással lehet. Növelheti a túlsúly, a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a depresszió és a szorongás kialakulásának kockázatát. Ezeket azonban számos egyszerű módszerrel lehet csökkenteni – derül ki az LG közleményéből.

A mozgás közismerten csökkenti a stresszt, javítja a vérkeringést és ezáltal a közérzetünket is. Ennek ellenére hajlamosak vagyunk megfeledkezni róla, amikor munkánkat végezzük, illetve amikor szabadidőnket filmekkel, sorozatokkal vagy videójátékokkal töltjük. Pedig a testünk jelez, amikor túl sokat ülünk: elkezd fájni a nyakunk, a derekunk, de ezeket a fizikai érzeteket egy idő után hajlamosak vagyunk megszokni és ignorálni. A tudatalattink viszont észleli a diszkomfortérzetet – nyűgössé, feszültté, türelmetlenné és dekoncentrálttá válhatunk anélkül, hogy egyáltalán realizálnánk a probléma okát.

Ha már ülünk, üljünk jól

Amikor ülve dolgozunk, a fejtartásunk jellemzően nem megfelelő, ez pedig nagyfokú terhelést róhat a nyakra, illetve a vállöv és lapocka régióira. Emlékeztessük magunkat ülés közben is tehát arra, hogy ne lógassuk a fejünket a monitorunkba bújva. A hosszú ideig tartó ülés különösen káros akkor, ha rossz testtartással, nem ergonomikusan kialakított székben vagy munkaasztalnál tesszük azt. Ezért lehetőleg használjunk olyan eszközöket, amik biztosítják, hogy munka közben kényelmesen – és minél gyakrabban – változtassuk testhelyzetünket. Válasszunk olyan széket, amin állítható a magasság, a háttámla dőlésszöge, valamint a karfa pozíciója is, illetve olyan monitort, aminek állítható a magassága és dőlésszöge.

A laptop előnyös lehet, hiszen lehetővé teszi az álló munkavégzést, de ha ülünk, használjunk külön monitort és billentyűzetet, hiszen a gerincünknek az a legjobb, ha az elsődlegesen használt kijelző szemmagasságban, legalább kartávolságra helyezkedik el. A legújabb monitorok talpazata már állítható magasságú, de ha a jelenlegi eszközünk túl alacsony, inkább emeljük meg néhány nagyobb könyvvel, így biztosak lehetünk abban, hogy testhelyzetünk egyenes marad.

Mindenképp mozogjunk

Az emberi szervezet mozgásra „lett kitalálva”, a fizikai aktivitás hatásai biztosítják az összes szervünk optimális működését, ezért fontos, hogy a mindennapjaink részét képezze. Érdemes például sétálni vagy biciklizni a munkahelyünkre az autózás, vagy a tömegközlekedés helyett, de már az is sokat számít, ha hazafelé egy-két megállóval korábban leszállunk és gyalog folytatjuk az utunkat. Az irodaházban a lift helyett használhatjuk a lépcsőt, illetve válasszunk kisebb vizespoharat, hogy többször kelljen felállnunk megtölteni. A riportokat, hosszabb anyagokat álló testhelyzetben is kényelmesen átolvashatjuk, a telefonhívások közben pedig sétálhatunk egyet. Ha hajlamosak vagyunk túlzottan elmerülni a munkában, állítsunk be emlékeztetőt a telefonunkon, hogy 30-40 percenként figyelmeztessen minket a mozgásra.