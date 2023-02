Mérgező gáz miatt menekítettek embereket Amerikában

Február 14-én az arizónai Pima megye lakóit felszólították, ne hagyják el otthonaikat, miután egy salétromsavat szállító kamion balesetet szenvedett, és rakománya az útra ömlött. A 900 kilogramm veszélyes anyagot hordozó jármű vezetője nem élte túl a karambolt – írja az IFLScience.

Az incidens után az Arizonai Közbiztonsági Osztály mindenkit evakuált közel egy kilométeres körzetben, a megye többi lakójának azt tanácsolták, maradjanak zárt térben és kapcsolják ki légkondicionáló berendezéseiket.

