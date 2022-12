Életveszélyes állapotban vitték kórházba a kölyökpumát

Életveszélyes állapotú kölyökpumát mentettek meg Észak-Kaliforniában – írja az AP News. Az állatot az Oaklandi Állatkert kórházának intenzívosztályára szállították

A Holly névre keresztelt állatot egy Santa Cruz-i lakos találta meg a birtokán, aki értesítette a kaliforniai hal- és vadvédelmi hivatalt – olvasható az állatkert Twitter bejegyzésében. A helyszínre érkező hatóságok csak azután szállították el a kölyköt, miután meggyőzödtek róla, hogy az anyja nem tér vissza érte.

Breaking news: cub rescue! Last night @CaliforniaDFW brought an emaciated mtn lion cub to our vet hospital. A Santa Cruz resident noticed the cub on her property and alerted CDFW. After waiting to see if the cub’s mother returned (she didn’t), they brought the cub to us. pic.twitter.com/qi2p6XWkIf

— Oakland Zoo (@oakzoo) December 20, 2022