Bármely konyhában ott lehet a klímaváltozás ellenszere

Az emberiség babfogyasztásának megduplázása segíthet a bolygó védelmében, és a megélhetési válság kezelésében – állítja a Beans is How elnevezésű, környezetvédelmi csoportokból álló koalíció. Mindezt azzal indokolják, hogy bár a globális élelmiszertermelés felelős az emberi tevékenység által kibocsátott gázok egyharmadáért, nem minden élelmiszer egyenlő e tekintetben – írja az Euronews.

Az élelmiszerekkel kapcsolatos gázok 60 százalékáért ugyanis a különböző húsok felelősek. Példaképp, egy kiló marhahús forgalomba helyezése 70 kilogramm kibocsátással jár, ráadásul a szarvasmarhák legeltetése az erdőirtás egyik fő hajtóereje is. Az egyes állati fehérjékhez képest azonban a bab 90 százalékkal kevesebb üvegházhatású gázt bocsát ki. A hüvelyesek családjába tartozó növények emellett javítják a talaj egészségét, mivel nitrogént juttatnak a földbe, és csökkentik a műtrágya szükségletet.

Sajnos azonban átlagosan csak 21 gramm hüvelyest fogyasztunk el fejenként naponta, míg a különböző hústermékekből több mint ötször ennyit, 112 grammot.

A Beans is How szervezet kampánycsapata szerint ennek az egyensúlyhiánynak a megfordítása csökkenthetné a bolygóra, és annak lakóira nehezedő nyomást. A világ 38 országában ugyanis 43 millió embert fenyeget éhínség, ami azt jelenti, hogy az élelmiszerláncok legkisebb felborulása is kiszolgáltatott helyzetbe hozza az érintetteket. A bab azonban olcsó, mégis fehérjében gazdag alternatívája lehet a húsnak.

Ráadásul a zöldség terjedésében az is sokat segíthet, hogy folyamatosan fejlesztik ki a bab új fajtáit. Az elmúlt néhány évben a Pánafrikai Babkutatási Szövetség (PABRA) babnemesítői több mint 500 új fajtát hoztak létre, tovább növelve a növény tápértéket. Ennek következményeként Ruandában a lakosság közel egyötöde fogyaszt vasban dúsított babot, amely a kisgyermekek és a nők vasszükségletének 80 százalékát fedezi.