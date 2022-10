Probléma adódott a NASA marsjárójával

Problémát okozott a NASA Perseverance robotjának a Marson legutóbb begyűjtött minta – írja a Space.com. A Jezero-kráter nevű térségben dolgozó rover október 8. és 9. között ismét lefúrt a vörös bolygó talajába, hogy megszerezze 14. kőzetmintáját, a marsjáró viszont nem tudta elzárni az anyagot a tárolásra kijelölt csőben. A misszió csapata a Twitteren arról számolt be, hogy a mintát sikerült biztonságosan elraktározni, de még ki kell találni, miként lehet befedni a csövet.

Over the weekend, I collected my 14th rock core, but I was unable to seal the sample tube. The sample is stored safely inside my caching assembly, but some work remains to figure out how to cap and seal the tube. #SamplingMars pic.twitter.com/CrcZLBO1Z6

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) October 11, 2022