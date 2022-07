Konteósok szerint két napja egy párhuzamos univerzumban élünk

Három évnyi szünet után most kedden indították újra a Nagy Hadronütköztetőt, rögtön sikerült is három új egzotikus részecskét megfigyelni. Összeesküvés-hívők szerint ez rögtön azzal is járt, hogy átkerültünk egy párhuzamos univerzumba. Persze ezt tudományosan megcáfolni nem nagyon lehet, de elég valószínűtlennek tűnik.

A CERN mindig is különféle összeesküvés-elméletek központi témája volt, a fekete lyukak létrehozásától a földi emberáldozatokig. Elég csak Dan Brown Angyalok és démonok című könyvére gondolni, ahol bombaként használható antianyagot állítanak elő tudósok a hadronütköztetőben. A könyvben és a filmben 0,5 gramm antianyag elég erős lenne ahhoz, hogy felrobbantsa a Vatikánt. Valószínűleg ez igaz is, mert ugyanolyan hatása lenne, mint egy 22 kilotonnás robbanásnak (a hirosimai bomba 13 és 18 kilotonna között volt). De a nehézség ebben az, hogy ekkora mennyiségű antianyag előállítása hihetetlenül sok energiába, pénzbe és időbe kerülne. A jelenlegi körülmények között valószínűleg egymilliárd évig is eltartana. Ez viszont kicsit sem zavarja a konteósokat, az összeesküvés-elméletek gyártása nem áll meg, és most a párhuzamos dimenziók vannak soron.

This is my new favorite conspiracy theory. pic.twitter.com/BkgC6gvjIe — Eric, Amateur Steve (@AssBoss80085) July 4, 2022

„Ki érezte már egy ideje, hogy nagy váltás következik??” – írta egy teljesen hiteles asztrológus a Twitteren. „Július 5-én szó szerint váltani fogunk az idővonalak között, amikor a CERN bekapcsolja a gépet, és megnyit egy portált, ahol áthaladhat az ismeretlen is. Tartsátok fenn a pozitív hangulatot és az energiát!”

Bár elég valószínűtlen, hogy kikerültünk a saját korábbi dimenziónkból, technikailag a CERN valóban képes lehet párhuzamos univerzumok létezését bizonyítani, például úgy, hogy olyan részecskéket találnak, amelyek csak akkor létezhetnek, ha vannak párhuzamos valóságok. Azok az elméletek, amelyek extra dimenziókat jósolnak, azt mondják, hogy ugyanúgy, ahogy az atomoknak alacsony energiájú alapállapotuk és gerjesztett nagyenergiájú állapotuk van, más dimenziókban is léteznének a standard részecskék nehezebb változatai. Ezek – az úgynevezett Kaluza-Klein-elmélet szerint– pontosan ugyanolyan tulajdonságokkal rendelkeznének, mint a standard részecskék, de nagyobb tömeggel. Ezt a CERN detektorai képesek lennének érzékelni.

Ha például a CMS vagy az ATLAS olyan Z- vagy W-szerű részecskét találna, amelynek tömege mondjuk 100-szor nagyobb, mint a most ismerteké, ez további dimenziók jelenlétére utalhatna. Ilyen nehéz részecskék csak a Large Hadron Collider (LHC) által elért nagy energiák mellett vehetők észre. Egyelőre azonban még nem bukkantak ilyesmire.

Valószínűleg az összeesküvés-elméletek hívői nem is igazán erre gondolnak, amikor másik dimenzióról beszélnek, egyszerűen nem értik, hogy működik a Nagy Hadronütköztető.