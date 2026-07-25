Medve támadt egy magyar újságíróra Tusnádfürdőn

Megtámadta egy medve Földes András újságírót az erdélyi Tusnádfürdő közelében, ahol a Bálványosi Nyári Szabadegyetem (Tusványos) idején tartózkodott. Az újságíró maga számolt be a történtekről, azt írta:

Az egész azzal kezdődött, hogy Tusnádfürdőn, a híres fideszes fesztiválon Semjén Zsolttal, Orbán Balázzsal, Bóka Jánossal és további fideszes prominensekkel interjúztam, akik elmondták, hogy az nem is úgy volt, mindenki rosszul látja, én pedig igyekeztem konstruktívan beszélgetni, de ebben estére jól elfáradtam. Miközben serény kollégáim a szálláson nekiálltak letölteni a felvételeket, gondoltam, rövid futással energetizálom magam. Mivel az erdélyi kisváros egy szűk völgyben fekszik, egy út áll a lelkes futó előtt: felfelé a hegyoldalba.

A futás során eszébe jutott, hogy odafele menet már láttak az úton átrohanni egy medvét, így a kockázatot elkerülendő, inkább a visszafordulás mellett döntött. A faluba visszavezető úton, mindössze 100 méterre a legszélső házaktól, egy átláthatatlan, sűrű bozótosban haladt, amikor meghallotta a súlyos, aljnövényzetben gázoló lépteket.

A bozótban megmozduló hatalmas, barna test gyorsan követte az ösvényen haladó újságírót. Amikor a medve horkantva nekilódult, Földes András megállt, fordulásból ordítani kezdett, és tett pár határozott lépést az állat felé. A feszült helyzetben a medve többször megtorpant, majd kipattant az ösvényre, közvetlenül az újságíró mögé.

Az állat felemelkedett, hatalmas feje az újságíró fejével került egy magasságba. Amikor a medve eltátotta a száját, az újságíró az éppen a kezében lévő telefonját teljes erőből a vadállat felé dobta, miközben torka szakadtából üvöltött. A hirtelen mozdulatra és a becsapódó tárgyra a medve hátrahőkölt, ami elegendő időt biztosított az újságírónak ahhoz, hogy menekülni tudjon. Az állat visszahúzódott, ő pedig futásnak eredt. A menekülésben egy ugató komondor, majd a falu szélén egy házibulit tartó, fiatalokból álló társaság sietett a segítségére.

A csapat vezetője figyelmeztette a történteket sértetlenül megúszó újságírót, éppen az ilyen sűrű bozótos a legveszélyesebb, mert ott szeret megülni a medve. Végül a telefonja sértetlenül meglett, az ösvény közepén hevert.