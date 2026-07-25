Pető Péter: De honnan tudhatnám, mit csinál egy főszerkesztő?

Mit csinál egy főszerkesztő?

Ez, ugye, az a kérdés, amire Magyarországon nagyon sokan tudják a választ. Fájdalom, én nem vagyok köztük, noha úgy hozta a sors, hogy már 30 évesen a legnagyobb napilap belpolitikai szerkesztője lehettem, egy évvel később az újság főszerkesztő-helyetteseként dolgozhattam, a 24.hu lapvezetésében pedig immár több mint kilenc éve dolgozom, hét évig pedig az újság főszerkesztője voltam.

Mindebből két lehetséges következtetés mutatkozik: 1. egyszerű vagyok, mint a fatányér, s korszakos dilettáns mindenki, aki valaha alkalmazott, 2. csöppet bonyolultabb iparág a média, mint elsőre talán mutatkozik.

Nyilván sokan vannak, akik az első verziót elragadtatott egyetértéssel olvassák, s csupán amiatt elégedetlenkednek, mert eufemizmus nyomait fedezik föl az érintett szöveghelyen. Ugyanakkor nem tudom kategorikusan kizárni, hogy elfogult családtagjaimon kívül akadnak még egynéhányan, akik nem zárják ki a kettes változatot, így talán nem oktalanság kicsit mesélni az említett bonyodalomról.

A tárgyalt kérdést alapvetően azért tettem fel, mert miután a Central Médiacsoport bejelentette, hogy Bita Dániel veszi át a 24.hu főszerkesztői feladatainak ellátását, én pedig digitális előfizetéses tartalom- és hírigazgatóként folytatom a munkámat, a legtöbben arról érdeklődtek, mit fogok majd most csinálni.

Ami, ugye, azt föltételezte, nagyjából sejtették, mit csináltam eddig főszerkesztőként.

Na de az állításom tehát az: lényegében lehetetlen definíciószerűen leírni, mit csinál egy főszerkesztő.

A főszerkesztő feladata ugyanis