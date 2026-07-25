A Hungaroringen szakadt meg egy nagy sorozat a Forma-1-ben

A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíj szombati időmérő edzését a Hungaroringen, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről Mogyoródon.
A szezon során először nem a Mercedes valamely versenyzője szerezte meg az első rajtkockát.
A 26 éves pilótának ez az idei első, pályafutása során pedig a 17. pole pozíciója. Norris tavaly megnyerte a magyarországi futamot.
A vb-címvédő mögött a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője végzett a második helyen, harmadikként pedig csapattársa, a monacói Charles Leclerc zárt. Hamiltont ugyanakkor feltartás miatt vizsgálják, könnyen lehet, hogy büntetést kap.
Az összetettben vezető Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a negyedik helyről várhatja majd a rajtot.
A 70 körös Magyar Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol.
A teljes rajtsorrend:
1. sor:
Lando Norris (brit, McLaren)
Lewis Hamilton (brit, Ferrari)
2. sor:
Charles Leclerc (monacói, Ferrari)
Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)
3. sor:
Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)
Max Verstappen (holland, Red Bull)
4. sor:
George Russell (brit, Mercedes)
Isack Hadjar (francia, Red Bull)
5. sor:
Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)
Nico Hülkenberg (német, Audi)
6. sor:
Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)
Pierre Gasly (francia, Alpine)
7. sor:
Franco Colapinto (argentin, Alpine)
Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)
8. sor:
Esteban Ocon (francia, Haas)
Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)
9. sor:
Oliver Bearman (brit, Haas)
Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)
10. sor:
Alexander Albon (thaiföldi, Williams)
Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)
11. sor:
Valtteri Bottas (finn, Cadillac)
Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)