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Forma-1

A Hungaroringen szakadt meg egy nagy sorozat a Forma-1-ben

Lando Norris
Mark Thompson/Getty Images
24.hu
2026. 07. 25. 17:16
Lando Norris
Mark Thompson/Getty Images

A világbajnoki címvédő Lando Norris, a McLaren brit versenyzője nyerte a 41. Forma-1-es Magyar Nagydíj szombati időmérő edzését a Hungaroringen, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről Mogyoródon.

A szezon során először nem a Mercedes valamely versenyzője szerezte meg az első rajtkockát.

A 26 éves pilótának ez az idei első, pályafutása során pedig a 17. pole pozíciója. Norris tavaly megnyerte a magyarországi futamot.

A vb-címvédő mögött a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton, a Ferrari brit versenyzője végzett a második helyen, harmadikként pedig csapattársa, a monacói Charles Leclerc zárt. Hamiltont ugyanakkor feltartás miatt vizsgálják, könnyen lehet, hogy büntetést kap.

Az összetettben vezető Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a negyedik helyről várhatja majd a rajtot.

A 70 körös Magyar Nagydíj vasárnap 15 órakor rajtol.

A teljes rajtsorrend:

1. sor:

Lando Norris (brit, McLaren)

Lewis Hamilton (brit, Ferrari)

2. sor:

Charles Leclerc (monacói, Ferrari)

Andrea Kimi Antonelli (olasz, Mercedes)

3. sor:

Oscar Piastri (ausztrál, McLaren)

Max Verstappen (holland, Red Bull)

4. sor:

George Russell (brit, Mercedes)

Isack Hadjar (francia, Red Bull)

5. sor:

Arvid Lindblad (brit, Racing Bulls)

Nico Hülkenberg (német, Audi)

6. sor:

Liam Lawson (új-zélandi, Racing Bulls)

Pierre Gasly (francia, Alpine)

7. sor:

Franco Colapinto (argentin, Alpine)

Gabriel Bortoleto (brazil, Audi)

8. sor:

Esteban Ocon (francia, Haas)

Fernando Alonso (spanyol, Aston Martin)

9. sor:

Oliver Bearman (brit, Haas)

Carlos Sainz Jr. (spanyol, Williams)

10. sor:

Alexander Albon (thaiföldi, Williams)

Lance Stroll (kanadai, Aston Martin)

11. sor:

Valtteri Bottas (finn, Cadillac)

Sergio Pérez (mexikói, Cadillac)

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