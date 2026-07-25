Viharok jönnek, figyelmeztetést adtak ki

Vasárnap nyugat, délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, miközben a legtöbb napsütés a Tiszántúlon várható. Nagy területen élénk, a Dunántúlon és a középső tájakon helyenként erős lesz a déli, délnyugati szél. A zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 35 fok között várható – írja a Kiderül.hu.

A front délután elsőként nyugatra hoz elszórt záporokat, zivatarokat, majd estefelé a középső, éjszaka már a keleti tájakon is kialakulhatnak konvektív csapadékgócok

– olvashatjuk az Időkép.hu-n. Nagy területet érintő csapadék sajnos ezúttal sem várható, jelentősebb mennyiség csak lokálisan hullhat.

A HungaroMet az északnyugati országrész öt megyéjére, illetve Csongrád-Csanádra adott ki elsőfokú figyelmeztetést a zivatarok miatt, amelyek viharos (60-75 km/h) széllökésekkel, kisebb szemű jéggel (< 1-2 cm) és intenzív (10-20 mm) csapadék kíséretében jelentkezhetnek.