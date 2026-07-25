sportkézilabdagyőri audi eto kclinn blohm
Sport

Gyermeket vár a győriek Eb-bronzérmes kézise

Linn Blohm, a Győri ETO játékosa a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 4. fordulójában játszott Győri Audi ETO KC - Gloria Bistrita-Nasaud mérkőzésen.
Krizsán Csaba / MTI
24.hu
2026. 07. 25. 15:29
Linn Blohm, a Győri ETO játékosa a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 4. fordulójában játszott Győri Audi ETO KC - Gloria Bistrita-Nasaud mérkőzésen.
Krizsán Csaba / MTI

Ismét gyermeket vár Linn Blohm, ezért a svéd beálló idén már biztosan nem játszhat a bajnoki címvédő Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatában.

Az idei év nagyon nehezen indult számomra a sérülésem miatt, ezért nagyon boldog vagyok, hogy talán sokkal szebben zárhatjuk ezt az esztendőt. Már alig várom 2027-et, amikor újra kézilabdázhatok

– nyilatkozta szombaton klubja közösségi oldalán a 2021-ben igazolt Blohm.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Linn Blohm (@blohmlinn)

Az Európa-bajnoki bronzérmes beálló – akinek első gyermeke 2018 márciusában született – január eleje óta térdsérülés miatt nem állhatott a Bajnokok Ligája-ezüstérmes győriek rendelkezésére.

Kapcsolódó
Golovin Vlagyimir, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a női kézilabda Eurokupa csoportkörében játszott Magyarország - Törökország mérkőzésen a nagykanizsai Kanizsa Arénában 2025. október 16-án. A magyar válogatott 43-30-ra nyert.
Pálinger bizakodó a kézisek olimpiai szereplését illetően, vízilabdában hatalmas a nyomás
Eltérőek a célok a magyar látvány-csapatsportágakban a 2028-as, Los Angeles-i játékokkal kapcsolatban.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

FOCI-VB 2026 - ADATBANK

Menetrend Tabella Csapatok Góllövők Helyszínek Ágrajz

„A VAR vészfék legyen, ne egy lidérc a pálya felett” – Hegedűs Henrik szerint a technológiát ott kell használni, ahol objektív választ ad

Friss

Népszerű

Összes
„Orbán tényleg más mozit vetít egyre csökkenő közönségének” – Galgóczi Eszter és Zárug Péter Farkas az Orbán-beszédről
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik