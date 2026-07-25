Gyermeket vár a győriek Eb-bronzérmes kézise

Ismét gyermeket vár Linn Blohm, ezért a svéd beálló idén már biztosan nem játszhat a bajnoki címvédő Győri Audi ETO KC női kézilabdacsapatában.

Az idei év nagyon nehezen indult számomra a sérülésem miatt, ezért nagyon boldog vagyok, hogy talán sokkal szebben zárhatjuk ezt az esztendőt. Már alig várom 2027-et, amikor újra kézilabdázhatok

– nyilatkozta szombaton klubja közösségi oldalán a 2021-ben igazolt Blohm.

View this post on Instagram A post shared by Linn Blohm (@blohmlinn)

Az Európa-bajnoki bronzérmes beálló – akinek első gyermeke 2018 márciusában született – január eleje óta térdsérülés miatt nem állhatott a Bajnokok Ligája-ezüstérmes győriek rendelkezésére.