Nehéz eldönteni, melyik lenne nagyobb bombaigazolás: Rodri a PSG-ben vagy Vinícius az Arsenalnál?

Két igen komoly átigazolási pletyka rengette meg ezt a nyári szombatot, amik közül bármelyik végbemegy, annak komoly hatásai lehetnek a nemzetközi labdarúgásra.

Az egyik szerint a spanyol válogatottal világbajnok Rodrit akarja megszerezni a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes PSG,

akarja megszerezni a kétszeres Bajnokok Ligája-győztes PSG, míg az angol bajnok Arsenal a Real brazil támadóját, Vinícius Jr.-t csábítaná magához.

Az RMC értesülései szerint a párizsiak már fel is vették a kapcsolatot a Manchester Cityvel, hogy érdeklődjenek a 30 éves Rodri esetleges átigazolásának feltételeiről. A PSG nem akart ezen a nyáron középpályást szerződtetni, a spanyol játékos szerződése ugyanakkor jövő nyáron lejár, és egyelőre nem hosszabbított, ez pedig lehetőséget nyitott a kérőknek. A franciáknak ugyanakkor komoly kihívóik akadnak, a Real Madrid és a Barcelona, előbbivel állítólag már szóbeli megállapodása van Rodrinak.

Vinícius esetleges klubváltásáról a The Athletic írt, amely szerint egyelőre még nem voltak tárgyalások az érintett csapatok között, de a 26 éves brazil támadó komoly jelölt a londoniaknál, ha nem hosszabbít a Realnál. Jelenleg egy év van vissza a mostani megállapodásából. Vinícius Jr. 2018-ban a Flamengótól igazolt a Madridhoz, és eddig összesen 375 mérkőzésen lépett pályára, ezeken 128 gólt szerzett, és 100 gólpasszt adott.