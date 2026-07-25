A Tisza Sonnevend Pált jelöli alkotmánybírónak

Sonnevend Pált jelöli alkotmánybírónak a Tisza-frakció.

A képviselőcsoport szombati közleménye emlékeztet, hogy az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága Hende Csaba alkotmánybírói megbízatásának megszűnését követően kérte fel a parlamenti frakciókat új jelöltek állítására.

Mint írták, Bujdosó Andrea frakcióvezető a képviselőcsoport döntése alapján pénteken továbbította a bizottságnak a párt jelöltjének nevét.

Mit lehet tudni Sonnevend Pálról?

A Tisza jelöltje az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára és korábbi dékánja. A frakció közlése szerint korábban az Alkotmánybíróságon dolgozott Sólyom László mellett, alkotmányjogi tanácsadóként pedig Mádl Ferenc és Sólyom László köztársasági elnök munkáját is segítette.

A párt hangsúlyozta, hogy Sonnevend tudományos és szakmai tevékenysége elsősorban az emberi jogok, a nemzetközi jog és a jogállamiság kérdéseire összpontosul. A közlemény szerint Magyarországot képviselte a hágai Nemzetközi Bíróság előtt, emellett több ügyben járt el az Emberi Jogok Európai Bírósága és az Európai Unió Bírósága előtt is.

A Tisza-frakció úgy fogalmazott: az Alkotmánybíróság feladata az Alaptörvény védelme, a hatalom korlátozása és az alapvető jogok őrzése, ezért olyan jelöltet állítanak, akinek szakmai felkészültsége, nemzetközi elismertsége és alkotmányos elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen.