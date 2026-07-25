Egy járvány miatt tört ki lázadás Magyarországon

A kolerát baktérium okozza, ami az ivóvízzel vagy élelmiszerekkel jut a szervezetbe, de rossz higiénés körülmények között emberről emberre is terjed. A pácienst megállíthatatlan hányás és hasmenés kínozza oly mértékben, hogy az ember rövid időn belül végzetesen kiszáradhat. Bekövetkezhet eszméletvesztés is, felborul a szervezet só- és vízháztartása, keringési és veseelégtelenséget okoz. A XIX. század rossz higiénés és egészségügyi viszonyai mellett, egy-egy járvány hatalmas pusztítást okozott világszerte, így Magyarországon is – a korabeli orvosok nem tudtak mit kezdeni a betegséggel.

Összesen hét nagy világjárvány tört ki a XIX. században, ebből öt érintette a Kárpát-medencét – és mellettük sok kisebb, miközben az első, az 1831-es volt a legszörnyűbb. A kór Oroszországból érkezett Lengyelországon keresztül, a hatóságok az egyetlen rendelkezésükre álló eszközt vetették be ellene: 1830 végén lezárták az északi határt, leállt a közlekedés és a kereskedelem. Csakhogy túl korán bontották fel a határzárat, amikor 1831 májusában visszaállították, már késő volt, a kolera ősz közepéig dühöngött az országban. A szörnyű járvány, a félelem, bizonytalanság felszínre hozta a társadalmi fezsültségeket. A Múlt-kor.hu cikke szerint Északkelet-Magyarországon éhínség fenyegetett a gabonabehozatal betiltása miatt, a mozgáskorlátozás következtében a lakosság nem tudott idénymunkát vállalni, így anyagi nehézségekkel is szembe kellett nézniük. Mindezt pedig fokozta, hogy a gyógyító céllal alkalmazott bizmutport több helyen túladagolták, így felröppent a hír:

az urak meg akarják mérgezni a parasztokat.

Először Zemplén megyében fogtak fegyvert, majd még négy észak-magyarországi megyében tört ki lázadás, ez volt az úgynevezett kolerafelkelés vagy koleralázadás. Összesen 13 nemest gyilkoltak meg, de miután a közigazgatás vezetői több helyen elmenekültek, az események országos anarchiával fenyegettek. Végül a katonaság vetett véget a rebelliónak augusztusban. A járvány viszont tovább szedte áldozatait, a kortársak joggal érezhették úgy, eljött a végítélet ideje. Aztán vége lett, a járvány elvonult, októberben feloldották a határzárat, addigra viszont százezreket vitt el a kolera, köztük például Kazinczy Ferencet.