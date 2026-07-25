hadifoglyokkivégzésmohácsmohács500-sorozat
Tudomány

Meggyalázták a mohácsi csata magyar fővezérének holttestét

24.hu
admin Bihari Dániel
2026. 07. 25. 14:04
24.hu
A mohácsi csatában a magyar had katonáinak fele elesett, ami brutálisan magas arány a korszakban, ráadásul 14 ezer hősi halott holttestét mintha elnyelte volna a föld. Öt tömegsírt ismerünk, ezekben jelen tudásunk szerint lemészárolt hadifoglyok nyugszanak. A mohácsi csatát bemutató sorozatunk legújabb részében egyebek mellett az 500 éve történt tömeggyilkosság okait keressük, és utánajárunk a mohácsi halottakat eltemettető Kanizsai Dorottya történetének.

A mohácsi csata után a talán sebesüléssel is küzdő II. Lajos király életét vesztette a megáradt Csele-patakban. A részletekről több verzió fennmaradt csakúgy, mint megannyi alaptalan szóbeszéd: az uralkodó halála érthető módon sokkolta a közvéleményt. Rémesek voltak a körülmények, sötét, káosz, menekülők tömege, dágvánnyá dagasztott talaj, sokan meghaltak ugyanazon az átkelőn, ahol Lajos – a pontos helyszínt mára elnyelte a Duna, de így is van lehetőség a közvetlen közelében emlékezni. A király holttestét csak másfél hónappal később találták meg, vélhetően parasztok, halászok temették el tisztességgel a mocsár szélén – erről szólt a mohácsi csatát bemutató sorozatunk előző része. A folytatásban a hősi halottakról, a kivégzett hadifoglyokról és 14 ezer hiányzó holttest rejtélyéről lesz szó, majd Kanizsai Dorottya legendájának igazságtartalmát vizsgáljuk meg. Ezúttal is Dr. Varga Szabolcs történésszel, az ELTE HTK Történettudományi Kutatóintézet tudományos főmunkatársával beszélgettünk.

Varga Jennifer / 24.hu Dr. Varga Szabolcs

16 ezer hősi halott

A cikk tartalmából

Cikkünk folytatásából többek között kiderül:

  • Tomori Pál fejét lándzsára tűzték;
  • a gyalogosokat mind egy szálig levágták;
  • rejtélyes módon hiányoznak 14 ezer hősi halott földi maradványai;
  • az ismert sírok mind véletlenül bukkantak elő, a több évtizednyi célzott kutatás eredménytelen volt;
  • a hadifoglyokat egyszerűen lemészárolták;
  • több magyarázat is van, miért végeztek ki mintegy 2000 keresztény katonát;
  • igaz-e, hogy Kanizsai Dorottya temettette el a halottakat;
  • nagy veszélyt vállalt volna, ha megjelenik az egykori csatatér környékén;
  • illetve sokan évekig várták vissza a fiukat, testvérüket, férjüket, apjukat a csatából.
A teljes cikket előfizetőink olvashatják el.
Már csatlakoztál hozzánk?
a folytatáshoz!
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Török Gábor: Talán nem érdemes elemezni Orbán beszédét, de egy bocsánatkérés történt
Orbán szerint nincs idő megérteni, miért fordultak el a Fidesztől a választók, mert Magyarországon veszélybe került a szabadság
Frissítünk, vannak azért
Hatósági eljárás a Wizz Air ellen: két utasnak kifizették a 400 eurós kártérítést, mások kérvényét „technikai hibára” hivatkozva elutasították
Sonnevend Pál
A Tisza Sonnevend Pált jelöli alkotmánybírónak
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik