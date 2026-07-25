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Élet-Stílus

Kvíz: mennyire emlékszel az ikonikus magyar kibeszélő műsorokra?

Rozmanitz Gábor
24.hu
2026. 07. 25. 05:30
Rozmanitz Gábor
Ha téged is a képernyőhöz ragasztott a Mónika show, ez a kvíz neked készült!

Vannak műsorok, amelyek szinte belevésődnek a nézők agyába. A Mónika show, Balázs show és minden más hasonló műsor, amely belőlük eredt, pont ilyenek. A mai napig idézzük őket, és számos legendás jelenetet megtalálunk az interneten is, aminek köszönhetően a fiatalabb generációk is épp úgy rákattantak, mint azok, akik az eredeti adásokat nézték anno.

Teszteld kvízünkkel, hogy te mennyire emlékszel Magyarország legnépszerűbb kibeszélő műsoraira!

Ha a magyar televíziózás hőskora mellett a magyar internet hőskora is közel áll a szívedhez, töltsd ki a legendás magyar mémvideókról készült kvízünket is.

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