Kvíz: mennyire emlékszel az ikonikus magyar kibeszélő műsorokra?

Vannak műsorok, amelyek szinte belevésődnek a nézők agyába. A Mónika show, Balázs show és minden más hasonló műsor, amely belőlük eredt, pont ilyenek. A mai napig idézzük őket, és számos legendás jelenetet megtalálunk az interneten is, aminek köszönhetően a fiatalabb generációk is épp úgy rákattantak, mint azok, akik az eredeti adásokat nézték anno.

Teszteld kvízünkkel, hogy te mennyire emlékszel Magyarország legnépszerűbb kibeszélő műsoraira!

Ha a magyar televíziózás hőskora mellett a magyar internet hőskora is közel áll a szívedhez, töltsd ki a legendás magyar mémvideókról készült kvízünket is.