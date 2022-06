A WHO át akarja nevezni a majomhimlőt

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) át akarja nevezni a majomhimlőt a betegség megnevezése körüli aggodalmak miatt – írja a Sky News. Egyes szakértők úgy látják, hogy a vírussal kapcsolatos kifejezések rasszisták és kirekesztőek. Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója kedden jelentette be, hogy a szervezet az átnevezésen dolgozik, a munkába pedig partnereket és szakértőket is bevonnak.

A betegség mellett a fertőzés vírusának, valamint a kórokozó „kládjainak” is új megjelölést szeretnének keresni.

Múlt héten 11 ország kutatói egy cikkben hívták fel a figyelmet arra, hogy a nem diszkriminatív és megbélyegző osztályozás sürgős kialakítására van szükség.

A szerzők arra jutottak, hogy a médiában, illetve sok szakértő között egyre erőteljesebb az a narratíva, mely szerint a járvány Afrikához, Nyugat-Afrikához vagy Nigériához köthető. Korábban a majomhimlő-vírusokat nyugat-afrikai és kongói medencei „kládokra” vagy törzsekre osztották fel, a kutatók szerint ugyanakkor az ilyen, földrajzi alapú megnevezések stigmatizálóak lehetnek. A szerzők a sajtóorgánumoknak azt javasolták, hogy a vonatkozó, nyugati országokat érintő hírek illusztrációjaként ne afrikaiakról készült képeket használjanak.

A keddi bejelentés alapján a WHO-nál jövő hétre egy vészhelyzeti bizottságot hívnak össze, hogy megtárgyalják a járvány szokatlan és aggasztó viselkedését. Gebrejeszusz szerint a szervezetnél úgy látják, koordinált reakcióra van szükség.