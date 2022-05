Miniatűr békafajokat fedeztek fel

Hat új, miniatűr békafajt fedeztek fel Mexikó és Guatemala területén – írja a Live Science. Az állatok annyira aprók, hogy könnyedén elférnek egy hüvelykujj körmén.

A legkisebb faj, a Craugastor candelariensis csupán 13 milliméter hosszú.

A kétéltűek az erdők talajának levélhulladékában élnek. Az állatok egyik különlegessége, hogy fejlődésük során nem esnek át ebihal állapoton, ehelyett a petékből már kifejlett alakban, de még parányibb formában kelnek ki.

A legfiatalabb egyedek a becslések alapján 10 milliméteresek lehetnek, igaz, a méretet illetően bizonytalanok a szakértők. Tom Jameson, a Cambridge-i Egyetem munkatársa és az állatokat bemutató tanulmány egyik szerzője szerint még nem sikerült megfigyelni a kikelést. „Nagyon keveset tudunk szaporodásukról, élettörténetükről és viselkedésükről” – mondta a kutató.

A csapat korábban begyűjtött, múzeumban őrzött példányokat vetett genetikai és CT-s vizsgálat alá. Végül hat új fajt írtak le – ezek a C. bitonium, a C. candelariensis, a C. cueyatl, a C. polaclavus, a C. portilloensis és a C. rubinus. A szakértők úgy vélik, hogy Mexikó nyugati részén és a Tehuantepeci-földszorostól keletre további fajok várhatnak felfedezésre.

Mivel a békak picik, ökoszisztémájukban szinte minden ragadozó vadászik rájuk. Az állatokra a legnagyobb fenyegetést ugyanakkor az emberi tevékenység jelenti: az élőhelyek elvesztése, az éghajlatváltozás és az emberek révén megjelenő betegségek egyaránt nagy veszélybe sodorják a fajokat.