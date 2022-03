Elképesztő időjárási rekord dőlt meg

Az Európában zajló véres háború teljesen érthető módon uralja a híreket és a közbeszédet, miközben egyes, hasonlóan fontos, ám jóval hosszabb távon ható eseményekről kevesebb szó esik. Így járt az Antarktisz is, ahol a keleti tájakon soha nem látott hőség tombol, 30-40 fokkal van melegebb az ilyenkor szokásosnál, februárban a tengerjég kiterjedése 40 éves mélypontra süllyedt.

Ha azt vesszük, hogy -50 Celsius fok helyett most -15 fokot mérnek az extrém hőhullám hatására, talán csak legyintünk, ám március 18-án megdöbbentő rekord született: -10,1 fokot mértek, ami 38,5 fokkal melegebb az átlagnál, és 20 fokkal többet az előző márciusi rekordnál.

–mondja a 24.hu-nak Molnár László meteorológus, a Kiderül.hu munkatársa, akivel a lehetséges okokról, illetve magáról a jelenségről beszélgettünk.

🔥Heat wave in Antarctica, +38 °C (+68 °F) above normal.

That’s not an error, or a typo.

The remote research station at Dome C recorded a temperature nearly 40 °C above normal for this time of year, beating the previous March record by a startling 20 °C. pic.twitter.com/HkzydQyQ7A

— Dr. Robert Rohde (@RARohde) March 21, 2022