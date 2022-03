Óriási víznyelők jelennek meg a sarkvidék mélyén

Egy új vizsgálat alapján hatalmas, víznyelőszerű formációk jelennek meg az arktiszi tengerfenéken, ahogy a korábban elmerült permafroszt felenged – írja a Live Science. Az egyik mélyedés olyan nagy, hogy több épület is elférhetne benne. A szakértők szerint a tengerfenék a meleg víz miatt olvad meg szezonálisan.

A Beaufort-tenger kanadai részének mélyén található permafroszt mintegy 12 ezer éve, az utolsó jégkorszak végén merült el. Egészen mostanáig a fagyott tengerfenék rejtve volt, mivel a térség csak az utóbbi időkben, a felmelegedés hatására vált megközelíthetővé a kutatóhajókkal. A csapat szonárral és egy robotizált tengeralattjáróval folytatott vizsgálatot.

Charlie Paull, a Monterey-öböli Akvárium Kutatóintézetének (MBARI) geológusa szerint eddig is tudták, hogy az Északi-sarkvidék jelentős átalakulást tapasztalt, de csak most telepítettek olyan technológiát, amellyel a változásokat a partoktól távol is megfigyelhették. Érdemes kiemelni, hogy tengerfenéken talált mélyedések a glaciális-interglaciális éghajlati ciklusok eredményei, a sarkvidék ennek ellenére rendkívül gyorsan olvad az ember okozta klímaváltozás miatt.

Amikor 2010-ben megkezdődött a helyi tengerfenék feltérképezése, a szakértők a kontinentális talapzatok határaira fókuszáltak. 180 kilométerre a partoktól aztán egy 95 kilométer hosszú szakaszon szokatlanul egyenetlen tengerfenékre bukkantak. A környéken húzódott az utolsó jégkorszak előtt a pleisztocén permafroszt pereme.

Paullék 2013-ban, 2017-ben és 2019-ben is folytattak expedíciót, eredményeikről a közelmúltban számoltak be. Felvételeik alapján a területen meredek, mély gödrök alakultak ki.

A legnagyobb víznyelő 225 méter hosszú, 95 méter széles és 28 méter mély.

A kutatók szerint a mélyedések a szezonális melegedés miatt jönnek létre. Ahogy az egykor fagyott talaj felenged, a mélyben folyékonnyá válik, a felszín pedig idővel beomlik. Amennyiben viszont a tengervíz felül elég hideg marad, a permafrosztban a víz utóbb ismét megfagyhat. Ilyenkor a dermedt üledék kitágul, és kúpszerű formációt alakít ki.

Az adatok azt is felfedték, hogy egyes víznyelők mérete egyre nő. Úgy tűnik, az érintett mélyedések még javában fejlődnek.