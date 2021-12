Túl vagyunk a tél eddigi leghidegebb éjszakáján

Az elmúlt napokban hazánk északkeleti megyéiben többfelé vastagabb hótakaró alakult ki. Hétfőre virradó éjszaka ezeken a tájakon felszakadozott a felhőzet, amely erős lehűlést eredményezett. Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében több helyen -10 fok alá csökkent a hőmérséklet – írja a Kiderül.hu.

A leghidegebbet, -15 fokot ezúttal a Sajó völgyében regisztrálták az Országos Meteorológiai Szolgálat mérőhálózatában.

Kedden többfelé képződhet zúzmarás köd is, mely napközben tartósan meg is maradhat. Általában borult idő valószínű, a nap első felében főként a középső országrészben lehetnek átmeneti szakadozások. Mérsékelt marad a délies irányú légmozgás, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -6 és 0 fok között alakul, de a kevésbé felhős hóval borított tájakon -10 fok körüli értékeket is mérhetnek a hajnali órákban.

Eleinte keleten, északkeleten még előfordulhat kisebb vegyes halmazállapotú csapadék (hó, ónos eső, fagyott eső, esetleg eső egyaránt), majd napközben átmeneti csapadékszünet valószínű, csupán a ködös tájakon lehet helyenként szitálás, ónos szitálás, hószállingózás. Este északnyugat felől újabb vegyes halmazállapotú csapadékzóna érkezik.