Jól szerepel az eddigi teszteken a Moderna influenza elleni mRNS-vakcinája

A Moderna pénteken bejelentette: ígéretes eredményeket hozott influenza elleni mRNS-védőoltásának korai tesztje – írja az AFP. Ugyanezen technológiát használja a vállalat a Covid-19-vakcinájában.

A kísérletben 180 személy vett részt, a védőoltás biztonságosnak bizonyult, és minden dózisban, az idősebb és a fiatalabb korosztálynál egyaránt jelentősen növelte az antitestek szintjét.

Stephane Bancel, a Moderna vezérigazgatója szerint a légúti fertőzések a Covid-19 előtt is évente mintegy 3 millió halálesetet okoztak, ezen vírusok miatt pedig rengetegen betegedtek meg, illetve kerültek kórházba.

A kísérleti vakcina főként a fiatalabbaknál okozott mellékhatásokat, melyek közül a leggyakoribbak az oltás helyén jelentkező fájdalom, a fejfájás, az izom- és ízületi fájdalmak, valamint a fáradtság voltak. A következő, a helyes dózis megtalálását célzó fázis novemberben kezdődött, ezen tesztbe 500 embert vontak be. Az eredmények 2022 elejére várhatóak.

A Moderna már most is gyárt hagyományos, influenza elleni vakcinát. A legtöbb mai oltás tyúktojásokban tenyésztett inaktivált vírusokon alapul. A vírustörzseket 6-9 hónappal az alkalmazás előtt kell kiválasztani, a vakcinák hatékonysága pedig általában 40-60 százalék. A Moderna és más gyártók szerint az mRNS-technológia felgyorsíthatja az immunizálást és a gyártást, valamint növelheti a hatékonyságot. A Moderna kísérleti oltása a WHO ajánlása alapján négy influenzavírus-törzset vesz célba.