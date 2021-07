5-11 évesek tesztelését kezdi a Pfizer és a Moderna

Az amerikai Élelmiszer- és gyógyszerfelügyelet (FDA) sürgetésére az 5-11 éves gyerekeken is elkezdi tesztelni vakcináit mind a Pfizer, mind a Moderna – írja a The New York Times. A cikk szerint a kutatás csak óvintézkedés, hogy kizárja a lehetséges mellékhatásokat, mint amilyen a 30 év alatti fiataloknál a nagyon ritkán előforduló szívizomgyulladás is.

A két gyártó korábbi kutatási tervei nem voltak alkalmasak arra, hogy ebben az életkorban megállapítsák a ritka mellékhatásokat.

A gyerekeknek adott vakcináknál alaposan mérlegelni kell majd a várható haszon és kockázat közötti arányokat. Az amerikai járványvédelmi központ (CDC) tanácsadó testülete szerint egyértelműen több az előny, mint a kockázat a 12 évesnél idősebb gyerekek esetében.

A Pfizernek és a Modernának legalább 3000 5-11 éves gyereket kell vizsgálniuk, ez ismeretlen források szerint kétszer annyi, mint amennyit eredetileg a gyártók terveztek.