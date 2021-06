Fogzománcot visszaépítő cukorkát csináltak

A cukorkák általában nem tesznek túl jót a fogak egészségének, egy új fajtájuk azonban most még akár segíthet is visszaépíteni a sérült fogzománcot: a Washingtoni Egyetem kutatói olyan megoldást fejlesztettek ki, amelyben géntechnológiával módosított fehérjeelemek találhatók, ezek a fogakhoz kötődnek, és egy vékony rétegnyi friss zománccal vonják be azokat – írja a Futurism.

A szakértők szerint ez az első olyan módszer, ami új fogzománcot is épít, nemcsak szinten tartja a korábbi állapotot.

A kutatók már tesztelték a módszert kihúzott fogakon és élő patkányokon, most indítanák az első klinikai vizsgálataikat. Az eddigi eredmények azt mutatták, hogy napi egy cukorka (ami leginkább egy mentolos rágótablettára hasonlít) elegendő a hagyományos kopás megállításához. Ezen felül plusz egy cukorka akár még vissza is építheti a sérült fogzománcot, és néhány mikrométert hozzáadhat az eredeti állapothoz.

A klinikai vizsgálatok alatt kiderül, hogy valóban ilyen sikeres-e a cukorka. Mindegyik vizsgálat két hétig fog tartani, az egész projekt pedig három hónap alatt meglesz – mondják a szakértők.