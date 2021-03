A WHO szakembere szerint dél-kínai farmokról származhat a koronavírus

A WHO szakembere szerint dél-kínai farmokról származhat a koronavírus

A COVID-19 eredetét kutató WHO-s különítmény egyik szakembere szerint a koronavírus dél-kínai vadállat-farmokban érhette el az embereket – írja a NPR. Az Egészségügyi Világszervezet az elkövetkező két hétben adhatja ki a nyomozás eredményeit összegző jelentést.

Peter Daszak ökológus azon delegáció tagja volt, amely idén Kínába utazott, hogy vizsgálatot folytasson a kórokozó ügyében. A nyomozás során olyan bizonyítékokat találtak, melyek alapján az érintett gazdaságokból állatokat szállítottak az egyik vuhani piacra. Daszak szerint a farmokat 2020 februárjában lezárták, a kormány reakciója pedig igencsak árulkodó.

A gazdaságok egy olyan projekthez tartoztak, amelyet Kína közel 20 éven át népszerűsített azzal, hogy segíthet a vidéki szegénység felszámolásában.

A programban különböző vadállatokat, köztük cibetmacskákat, sülöket, tobzoskákat, nyestkutyákat és bambuszpatkányokat fogtak be, majd azokat fogságban tenyésztették.

Daszak szerint a projekt igen sikeresnek bizonyult, 2016-ban már 14 millió ember dolgozott ilyen telepeken.

Ezért is meglepő, hogy 2020 februárjában, nem sokkal a járvány kirobbanása után hirtelen fordulat állt be. A farmokat felszámolták, a kormány pedig pontos utasításokat adott ki, hogy miként kell megsemmisíteni az állatokat – oly módon, hogy ne legyenek képesek kórokozókat átadni. Daszak arra gyanakszik, hogy a SARS-CoV-2 épp az egyik telepen terjedt át egy denevérről egy másik vadállatra, majd az emberre.

A gazdaságok egy jelentős része Jünnanban és annak környékén fekszik, a tartományban korábban olyan, denevérekben előforduló kórokozót azonosítottak, amely genetikailag 96 százalékban megegyezik a SARS-CoV-2-vel. A farmokon ráadásul olyan élőlényeket is tenyésztenek, amelyek koronavírusokat hordoznak – ilyenek a cibetmacskák és a tobzoskák.

Végezetül a delegáció azt is kiderítette, hogy a telepek beszállítanak a vuhani Huanan Tengeri Nagykereskedelmi Piac eladóinak. A COVID-19 korai esetei ide köthetőek, a piacot 2019. december 31-én zárták le, több élő állattól is pozitív mintát gyűjtöttek be.