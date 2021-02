Hamarosan három űreszköz is eléri a Marsot

Hamarosan három nemzet űrszondája is eléri a Marsot – írja az MTI. Az Egyesült Arab Emirátusok eszköze kedden érkezik meg a bolygóhoz, Kína űrszondája 24 órával később áll pályára, a NASA marsjárója, a Perseverance pedig február 18-án landol. Az Egyesült Arab Emirátusok és Kína először fogják elérni az objektumot. Kína első, Oroszországgal együtt létrehozott Mars-missziója 2011-ben már az indulásnál kudarcba fulladt.

A három űrszondát tavaly júliusban néhány nap különbséggel bocsátották fel, ezért érkeznek meg szinte egyszerre. Az expedíciók időzítése nem véletlen: az érintett időszakban a Mars és a Föld optimális távolságban volt egymástól, így a megtett utat és a szükséges üzemanyagot is minimalizálni lehet.

Ilyen lehetőség 26 havonta egyszer adódik.

Az Amal (Remény) nevű űrszonda 22-44 ezer kilométeres magasságban köröz majd a Mars körül, és a bolygó légköri változásait, időjárási jelenségeit fogja megfigyelni. Az Amal az arab világ első bolygóközi missziója, a szerkezet a Boulderi Coloradói Egyetem közreműködésével készült.

Kína Tianven-1 (Kérdések a mennynek) űreszköze orbitális pályán kering majd a Mars körül, májusban pedig egy Mars-kutató rovert enged a bolygó felszínére.

A NASA Perseverance (Kitartás) marsjárója a Jezero-kráterben fog landolni, egy ősi folyó deltatorkolatánál. A művelet kissé veszélyes, mivel a talaj sziklás és dombos, a szakértők szerint ugyanakkor érdemes kockáztatni, hiszen 3,5 milliárd évvel ezelőtt víz és élet is lehetett a területen. Ennek nyomait talán még ma is meg lehet találni a környéken. A Preseverance kőzetmintákat is gyűjteni fog, amelyek a tervek szerint a 2030-as évek elején fognak eljutni a Földre.

A Perseverance és a kínai marsjáró is radarral kutatja majd a felszín alatti esetleges víztározó medencéket. Az amerikai marsjáró munkáját egy kis, 1,8 kilogrammos helikopter is segíti, ez lesz az első hasonló eszköz, melyet egy idegen objektumon vetnek be. A Perseverance kamerái színesben veszik majd a landolást, mikrofonjai a hangokat is továbbítják a Földre.

Eddig csak az Egyesült Államoknak sikerült leszállnia a Marson, az első amerikai űreszköz 1976-ban érte el a bolygót. Jelenleg a NASA két egysége, az In Sight és a Curiosity dolgozik az égitesten, hat további űrszonda, három amerikai, két európai és egy indiai pedig a bolygó körül kering.