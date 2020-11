Beltéri medence miatt lett tüdőgyulladása egy fiúnak

Komoly légzési nehézséggel került kórházba egy 17 éves, az ausztráliai Queenslanden élő fiú. A tüdőgyulladás hátterében az állt, hogy olyan mikrobákat lélegzett be, melyek jellemzően melegfürdők gőzében találhatóak meg – írja Live Science.

A fiú azt követően betegedett meg, hogy családja beltéri medencéjében klór nélküli fertőtlenítőt kezdtek el használni.

A tinédzser szüleinél, öccsénél és nagyanyjánál is légzési problémák jelentkeztek, az orvosok szerint ugyanazon okból.

Tíz nappal kórházba kerülése előtt a fiú egy bokaműtéten esett át, ezt követően ideje nagy részét a medencével szomszédos szobában töltötte. Bár korábban nem voltak problémái a légzéssel, néhány nap után légszomjat tapasztalt, illetve köhögés és láz jelentkezett nála.

Hasonló betegség a Mycobacterium nevű nemzetség baktériumainak belégzése miatt alakulhat ki – a csoportba tartozik a lepra, illetve a tuberkulózis kórokozója is. A legtöbb eset vízgőzhöz, illetve nem tuberkuláris mikobaktériumokhoz, így a Mycobacterium aviumhoz köthető. Ezt a mikrobát, a Mycobacterium marinumot, illetve a Mycobacterium intracellularét a család medencéjében is kimutatták, utóbbi kórokozót pedig a fiú tüdejében is észlelték. A szakértők szerint a baktériumok a víz alternatív tisztítási módja miatt szaporodhattak el.

Az esetet bemutató tanulmányban a szerzők azt írják, két évvel később a családtagok tünetei elmúltak, tüdőkapacitásuk azonban még nem állt teljesen helyre. Az orvosok szerint a fertőzés hatására ugyan kialakulhatnak tartós sérülések a tüdőben, ha azonban a páciensek alapvetően egészségesek, hosszú távon jók a kilátásaik.