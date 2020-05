A hideg futkos az ember hátán attól, ahogy a pelikánok ásítanak

Furcsa poszt jelent meg a napokban Twitteren a pelikánokról, amelyben azt írják a posztolók, hogy a madarak a gerincüket tolják ki a csőrükön keresztül ahhoz, hogy lehűtsék azt, ha melegük van. A pelikánok azonban, bár tényleg művelnek ilyen furcsaságokat, nem a hőháztartásuk miatt fordítják ki gyakorlatilag a fél testüket – ők csak egyszerűen így ásítanak.

Another thing I’m not sure I needed to know, if a Pelican overheats it can pull its spine through its mouth to cool down. pic.twitter.com/4p9tNK2UFb

— Daniel Holland (@DannyDutch) May 26, 2020