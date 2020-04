Hogyan hat a járvány az alvásra?

A járványügyi korlátozások, illetve az új koronavírustól való félelem jelentős hatást gyakorolhat mentális egészségünkre. Sokan megtapasztalhatták már, hogy a járványhelyzetben az alvási szokásaik is megváltozhatnak.

A COVID-19 miatt világszerte vezetnek be intézkedéseket, ezek szigorúsága területenként változhat – bizonyos régiókban, például Irakban még a tömegközlekedést is felfüggesztették. Ez azzal jár, hogy az egyes országok lakói más-más mértékű változásokat tapasztalhatnak mindennapi életükben, és így alvásukban is.

Összességében elmondható, hogy az inszomnia, a furcsa álmok, a túlalvás és egyéb alvási zavarok sokakat érintenek: ezek mind a traumára és szorongásra adott reakciók lehetnek.

Christy Beck, a Pennsylvaniai Állami Főiskola terapeutája szerint épp egy kollektív trauma kellős közepén vagyunk. A szakértő kiemelte: hasonlót még egyikünk sem tapasztalt, az alvászavar pedig a depresszió és a szorongás mellett egy gyakori reakció a traumára. Mindez alváshiányban vagy túlalvásban nyilvánulhat meg, ezt igazolja a Google is: az oldalon az utóbbi időkben kiugróan sokan kerestek rá az inszomnia kifejezésre.

A járvány egy láthatatlan ellenség, mellyel nem küzdhetünk meg a hagyományos módon, és nem futhatunk el előle. Ilyen helyzetben nő a stressz szintje, ami alvászavart, a legtöbb esetben inszomniát okozhat. Az alváshiányt tovább súlyosbíthatja, hogy az emberek sok esetben tovább fennmaradnak, hiszen az otthoni munkavégzés miatt nem kell korán kelniük.

Az inszomnia mellett sokan gyakori rémálmokkal, illetve élénk álmokkal is küzdenek – ezt szintén alátámasztják a Google-keresések. Ennek hátterében szintén a stressz áll, melynek hatására agyunk olyan vegyületeket bocsát ki, melyek bizonyos személyeknél rémálmokat vagy élénk álmokat válthatnak ki. Az álmokkal emellett agyunk a napi történéseket és érzelmeket is igyekszik feldolgozni.

Enyhíthetők a zavarok

A pandémiát személyiségünkből adódóan eltérő módon dolgozhatjuk fel, olyanok is lehetnek, akik éppen túlalvást tapasztalnak a járvány idején. Ennek ellenére vannak olyan általános tanácsok, melyek segítségével enyhíthetők az alvási zavarok.

Vezessünk be rendszerességet: ha az ember nagyjából egyazon időpontban kel fel, fekszik le, illetve eszik, az segíthet a stressz és a depresszió tüneteinek enyhítésében, ami az alvás javulásához is vezethet.

Ne feledkezzünk meg a testmozgásról, ami szintén segíthet, fontos azonban, hogy elalvás előtt legkésőbb három órával sportoljunk.

Törődjünk magunkkal: fontos, hogy a szokásoshoz képest több időt fordítsunk magunkra és mentális egészségünkre.

Kerüljük a stresszt: bár a COVID-19-re vonatkozó hírek most sokakat érdekelnek, a túl sok információfogyasztás, különösen elalvás előtt, ronthatja az alvás minőségét.

Az ágy maradjon ágy: a bezártságban az ember hajlamos arra, hogy az ágyban dolgozzon, egyen, vagy böngéssze a közösségi oldalakat. Most különösen fontos, hogy az ágyban csak olyan tevékenységeket végezzünk, melyeket eleve ott kell.

Végezzünk gyakorlatokat: elalvás előtt a pozitív gondolatok, a mély, hasi légzés és a progresszív izomlazítás további segítséget jelenthet az alvás során.