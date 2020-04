Online folytatódik Greta Thunbergék sztrájksorozata

24 órás körkapcsolásos globális élő közvetítéssel készül a Fridays for Future (FFF) mozgalom a pénteki, április 24-ére meghirdetett ötödik globális klímasztrájkra – áll az FFF Magyarország közleményében. Az élő adás a Youtube-on érhető el.

Tavaly szeptemberben 150 ország több mint négyezer városában mintegy 4 millió ember vonult utcára a Greta Thunberg kiállásával létrejött mozgalom szervezésében.

Most a COVID-19-járvány ellehetetleníti a megszokott utcai sztrájkok megrendezését, a diák aktivisták ezért világszerte online demonstrációkat tartanak, melyet egész napos élő közvetítésbe fűznek össze.

Az élő közvetítésbe 27 ország kapcsolódik be, a lista és a menetrend itt olvasható.

A Fridays for Future célja, hogy a mostani helyzetben is felhívja a társadalom figyelmét, arra, hogy az ökológiai és klímaválság egyre sürgetőbb vészhelyzet. Az FFF magyarországi csoportja szerint a járvány után nem folytathatjuk ott, ahol abbahagytuk, a válság pedig lehetőséget teremt arra, hogy új irányt vegyünk. Az FFF Magyarország a #mivagyunkavaltozas jelszóval a Facebookon, 13:30-kor kezdődően rendez online kiállását. Az aktivisták mellett felszólal többek között Lányi András filozófus és Mező János, a Greenpeace Magyarország ügyvezető igazgaztója is.

A nemzetközi akciókban néhány országban korlátozottan az utcákra is készülnek, bizonyos területeken azt kérik az emberektől, hogy tegyenek ki táblákat az ablakaikba, Berlinben pedig a város központjában, egy kijelölt pontra várnak több mint 10 ezer táblát az aktivisták, hogy aztán ezek képeivel árasszák el az internetet.

