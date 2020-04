Zárt térben percekig terjed a vírusfelhő

Szimuláció mutatja be, zárt térben hogyan terjednek az aerosolrészecskékre tapadó vírusok.

Amikor az ember tüsszent, köhög vagy csak beszél, lélegzik, a szájából kisebb-nagyobb mennyiségű nyál jut a levegőbe a néha szemmel is látható „cseppektől” egészen az aerosol méretig. Az apró részecskékre pedig vírusok tapadhatnak, amelyek így jutnak ki a fertőzött emberből a környezetbe – ezek a cseppfertőzéssel terjedő kórokozók.

Nem is szükséges a szórás területén tartózkodni, a különböző vírusok más és más ideig, de a tárgyakon lapulva is megőrzik fertőzőképességüket, így elég, ha valaki megérint egy ilyen felületet, majd a szájához, orrához nyúl. Tüsszentéssel, köhögéssel a levegő akár 100 km/órát meghaladó sebességgel is kitörhet az emberből, több mint nyolc méterre eljuthat. Korábban kutatók arra is felhívták a figyelmet, hogy szabadtéri sportoláskor az egyébként ajánlott 2 méternél érdemes jóval nagyobb távolságot tartani – itt írtunk róla bővebben.

Egy finn csapat által készített szimuláció most azt mutatja, a részecskefelhő hogyan terjed és mennyi ideig marad fenn zárt térben, mondjuk egy élelmiszer boltban.

Az Aalto Egyetem, a Finn Meteorológiai Intézet, a VTT Technikai Kutatóközpont és a Helsinki Egyetem szakértői által készített modell a 20 mikrométernél kisebb aeroszol részecskék mozgását mutatja be a levegő mozgásának figyelembevételével. Az összehasonlítás kedvéért, a száraz köhögésből származó részecskék jellemzően kisebbek, mint 15 mikrométer.

A kutatók kiemelik, hogy a szimuláció nem specifikusan az új koronavírus, a SARS-CoV-2 „terjedését” modellezi, fontos annak megértéséhez, hogyan terjednek a vírusrészecskék, és milyen környezeti feltételek befolyásolják mozgásukat. Emellett a járvány elleni védekezésben felhívja a figyelmet a fizikai távolság megtartásának fontosságára, valamint az egyéni felelősség súlyára.