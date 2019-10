Búvárkodó nagymamák jöttek rá, hogy tele van mérgeskígyóval a népszerű üdülőhely

Hét, magukat a “fantasztikus nagymamáknak” nevező nyugdíjas segített felismerni, hogy Új-Kaledónia egyik népszerű üdülőhelyénél, Baie des Citronsnál már nemcsak az ártalmatlan tengeri kígyók, hanem a kifejezetten mérges rokonaik is megjelentek – írja az IFL Science.

A 60-as és 70-es éveikben járó, hobbibúvár hölgyek rájöttek, hogy a kisebb, ártalmatlan teknősfejű tengerikígyók mellett megjelentek a nagyobb, óriás tengerikígyók (Hydrophis major) is a környéken, amelyek akár másfél méteresre is megnőnek, és harapásuk mérgező.

Az Új-Kaledóniai Egyetem kutatói már régóta tanulmányozzák a teknősfejű tengerikígyókat, de nem sikerült dokumentálniuk a mérgeskígyókat, legalább is nem olyan egyedszámban, amivel érdemes lenne külön foglalkozni. A kutatók egy évben átlagosan 10-et találtak belőlük – a fantasztikus nagymamáknak viszont sikerült ugyanennyi idő alatt 250-et is dokumentálni.

A nagyik az összes óriás tengerikígyóról küldtek képet a kutatóknak, amikkel összefutottak. Érdekes megjegyezni, hogy bár Baie des Citrons egy népszerű üdülőhely, egyelőre nem érkezett jelentés arról, hogy bárkit megtámadtak volna a tengerikígyók, ez valószínűleg óvatos természetüknek köszönhető. A fantasztikus nagymamák is arról számoltak be, hogy egyik kígyó sem volt velük agresszív, inkább kíváncsi, majd gyorsan el is iszkoltak, amint rájöttek, hogy emberek közelítették meg őket.