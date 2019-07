Szivárog a földmag, és a szakértők nem értik az okát

Egy új kutatás szerint a földmag folyamatosan szivárog a köpenybe, a kőzetek egy része pedig a felszínt is eléri – számol be a Live Science. A szakértők körében egy ideje folyik a vita arról, hogy a köpeny és a mag képes-e anyagot cserélni, a friss tanulmány viszont most eldönthetik a kérdést. Az új adatok azt sugallják, hogy a mag anyaga 2,5 milliárd éve áramlik felfele.

A kutatók a magra jellemző volfrámot, illetve a főként a köpenyben fellelhető hafniumot elemezték a nyugat-ausztráliai Pilbara Cratonnál, illetve az Indiai-óceánon fekvő Réunionnál és a Kerguelen-szigeteknél. A szakértők a mélyben fekvő kiszivárgott kőzeteket analizálták.

Az anyagokban meglepően magas volfrámszintet mutatnak ki, ez azt jelenti, hogy a kőzetek egy része a földmagból származik. Úgy tűnik, az elem régóta áramlik a felszín felé.

A Föld mintegy 4,5 milliárd éves, a volfrámszivárgás viszont csak 2,5 milliárd éve kezdődött meg, és az egyes korszakokban eltérő mértékű volt.

A kutatók egyelőre nem értik, hogy mi áll a folyamat hátterében.

Elképzelhető, hogy a felszín oxigénben gazdag anyagának egy része a köpeny mélyébe kerül, ahonnan az interakció hatására a volfrám feljebb jut. Az is lehetséges ugyanakkor, hogy a jelenséget a földmag evolúciója idézi elő.

Kiemelt kép: iStock