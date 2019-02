Hatalmas jégdarab fog leválni az Antarktiszról

A NASA vizsgálata alapján rövidesen egy nagyjából három budapestnyi jégdarab fog leszakadni az Antarktisznál található Brunt-jégselfről – számol be a Fox News. A kutatók szerint egyelőre bizonytalan, hogy miként fog reagálni a leválásra a selfjég, de félő, hogy veszélybe kerülhet az oda telepített tudományos infrastruktúra. A Brunt-jégselfen 1955 óta folytatnak vizsgálatokat.

A jégtömegen 2016 októberében jelent meg egy repedés, amely azóta folyamatosan terjed keleti irányba. A selfjégen ráadásul egy másik törés is található, amely 35 éven át stabil maradt, az elmúlt időszakban azonban felgyorsult északi irányú növekedése. Az utóbbi időkben évente 4 kilométert terjedt.

Ha a két repedés összeér, egy hatalmas, mintegy 1700 négyzetkilométeres jégdarab fog leválni.

Ez lehet a legnagyobb jéghegy, amely a Brunt-jégselfről leszakadt 1915-ben megkezdett megfigyelése során. Azt egyelőre nem tudni, hogy a régió töredezése természetes folyamatoknak vagy a klímaváltozásnak tudható-e be.

Mivel az antarktiszi selfjegek sok esetben akár 200 méterrel is a tengerszint fölé emelkedhetnek, olvadásuk közvetlenül is hozzájárul a tengerszint emelkedéséhez. A tengerbe benyúló jégselfek ráadásul beljebb fekvő jégtömegeket is védenek, így eltűnésük miatt utóbbiak zsugorodása is felgyorsul.

