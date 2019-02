Újra van remény a kihalás szélén álló orrszarvú megmentésére

Mindössze két északi szélesszájú orrszarvú él a világon, mindkettő nőstény, és ami még kétségbeejtőbb: mindegyikük meddő, így nagyjából lehetetlen, hogy rajtuk keresztül fennmaradhasson a faj. De nincs veszve minden: a déli szélesszájú orrszarvúk segítségével elméletben még megmenthető a faj, erre indult most európai együttműködés az állatkertek között.

Elég esélytelennek tűnik jelenleg az északi szélesszájú orrszarvúk alfajának túlélése: az egész világon már csak két nőstény él, és ők sem képesek még lefagyasztott sperma segítségével sem szaporodni. A probléma megoldása a nagyon közeli rokonukban, a déli szélesszájú orrszarvúban rejlik: európai állatkertek most azon igyekeznek, hogy a segítségükkel megmentsék az északi alfajt a kihalástól – írja az AP.

Tavaly sikerült nőstény déli szélesszájú orrszarvúk petesejtjei és hím északi szélesszájú orrszarvúk fagyasztott spermiuma segítségével hibrid embriókat létrehozni. Most szakemberek azon dolgoznak, hogy olyan déli béranyát találjanak az embrióknak, aki ki is tudja őket hordani, és ugyanezt az eljárást lefolytatni az utolsó két északi nőstényen is, így

előbb-utóbb északi szélesszájú orrszarvúk születhetnek majd.

Ennek a projektnek a keretein belül a héten a berlini Leibniz Intézet munkatársai felkészítették bevetésre a lengyelországi Hope-ot, aki egy 17 éves déli szélesszájú orrszarvú, és akitől végül petesejteket vettek. Az eljárást 18 másik európai állatkertben is megismételték.

Az igazi kihívás az volt, hogy a petesejtet eltávolítsák, hiszen a petefészkek nagyjából két méter távolságra vannak az állat testében. Ehhez kifejlesztettek egy speciális műszert, amit végül az orrszarvúk végbélnyílásán keresztül kellett felvezetni.

Hope-on és a többieken kívül petesejtet vettek még Najintől és Fatutól, az utolsó két élő északi szélesszájú orrszarvútól is, akik helyett déli rokonaik fogják kihordani az utódokat. Ha az eljárás sikerül, az ő leszármazottaik, hiába déli orrszarvúanyától születnek, száz százalékban északi szélesszájú orrszarvúk lesznek.

Nyitókép: Flickr / Jeffrey Keeton