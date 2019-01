Kanos varangyok támadtak a kígyóra

Év végén óriási esőzések sújtották az Ausztrál Kununurra városának környékét. Paul Mock ezért döntött úgy az éjszaka közepén, hogy felkel, és megvizsgálja a közeli víztározó gátját – biztos, ami biztos.

Útközben azonban nem várt jelenet szemtanúja volt: egy 3,5 méteres piton hátán vagy tucatnyi óriásvarangy lovagolt:

Vicces magyarázat, hogy kígyó hátán lovagolva menekültek az áradás elől, de erről szó sincs. A hím varangyok tévedés áldozatai lettek, nőstény fajtársuknak nézték a kígyót és párosodni akartak vele. A „tévedés áldozatai” azért nem teljesen ártatlanok, sőt: ezek az állatok szerelmi hevületükben mindenre rámásznak, ami mozog, sőt arra is, ami nem.

Az IFL Science által idézett biológus, Jodi Rowley feleleveníti,amikor óriásvarangyok egy vízben rothadó mangóval próbáltak intim kapcsolatba kerülni, sőt még küzdöttek is érte. Íme:

Male Cane Toads often get a bit carried away. This AMAZING video reminds me of the time I found a Cane Toad trying to mate with a rotting mango in North Queensland! 🤣 pic.twitter.com/g2kUBvOUV1

— Jodi Rowley (@jodirowley) 2018. december 31.